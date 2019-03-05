墾丁春吶、春浪確定移高雄辦！ 韓國瑜7日公布内容

2019-03-05 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



本月23日首在高雄舉辦的旗津滿月趴，集合熱門音樂丶熱舞和免費酒水，今再加1000網路報名名額，即邀請2000人參加。記者楊濡嘉/攝影 分享 facebook

高雄旗津沙灘本月23日晚上6時到翌日凌晨1時，第一場「旗津滿月趴」將登場！原定開放報名參加的1000名額已滿，共同辦理的高雄市觀光局、旗津沙灘吧和知名夜店「紅磚地窖」再開放1000名。觀光局長潘恒旭說，希望旗津滿月派對每個都辦，原在屏東墾丁辦的春吶和春浪，今年移到高雄，預計5月辦春吶，6月辦春浪，7月另規劃泡泡趴，市長韓國瑜後天（7日）會開記者會公布相關内容。

高雄旗津初夏的第一場派對「旗津滿月趴Cijin Full Moon Party」首度在高雄旗津登場，3月23日下午6時到24日凌晨1時在旗津海岸沙灘舉行。

潘恒旭表示，此次活動，市府沒有出錢，是民間主辦單位自籌，有廠商贊助飲料酒水，知名的杜老爺冰淇淋會贊助水淇淋，免費入場，當天邀請國內外知名DJ、專業舞者進行多項表演。

潘恒旭表示，自從韓國瑜上任以來，高雄觀光一直是眾所矚目的亮點，旗津擁有豐富的自然景觀、美食、文史等觀光資源，尤其海島文化特別吸引國內外遊客到訪，市府積極的投入各項軟硬體建設，將旗津形塑為觀光大島；「Full Moon Party」是國際知名的海邊派對活動，觀光局希望利用旗津天然的觀光特色，吸引國際遊客到高雄旅遊，讓遊客體驗不一樣的旗津海島風情。

「旗津滿月趴Cijin Full Moon Party」本來預計開放1000名遊客免費入場，但消息曝光後，1000名額已秒殺，主辦單位今天宣布再加1000個名額，要參加者可上報名系統https://goo.gl/forms/ALglhk21HfKRyD6E2或至「旗津沙灘吧」臉書粉絲團查詢。

「紅磚地窖」負責人「阿光」說，其實已在旗津沙灘辦過派對，都注意到盡量減少對旗津居民的打擾，包括把擴音器朝向大海，這次派對會用帳篷圍起來，維護參加者安全。