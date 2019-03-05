高科大應德系連續21年 共送334學生赴德交換生進修

2019-03-05 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄科技大應用德語系從1999年開始，連續21年每年都遴選學生到德國波昂大學交換學生，應用德語系已有334名學生完成赴德進修。今年應用德語系有20名學生在3月出發，到波昂大學展開為期5個月的交換生留學之旅。

高科大表示，這些交換學生在德國波昂大學可註冊成為正式學生，享有德國學生應有的權利與義務。在5個月的修習期間，波昂大學開設豐富且多元課程供學生們修讀，除德語密集課程，另有提供德語系國家國情、德文媒體、德國文學、經濟與貿易等課程，因此學生都積極申請參加遴選。

高科大校長楊慶煜鼓勵學生，把握難得機會拓展國際視野，他以自身經驗分享，提醒學生在異地要時刻注意安全、注意身體健康。

「不要恐慌，但要謹慎。」應用德語系主任謝淑媚叮嚀學生，要善用波昂大學提供的學習資源，除修讀德語語言相關課程外，也可去選修或旁聽其他有興趣的課程增廣知識，也可以透過學伴參加不同的活動，擴展自己的視野。

應德系二年級學生黃睿程表示，希望能在德國期間加強聽說能力，自己對德國歷史充滿興趣，所以很期待歷史課程。由於此行學雜費含住宿折合新台幣約20多萬，所費不貲，黃睿程除謝謝家人資助，還加上過去打工賺取的零用金，笑說：「這次要吃老本了。」