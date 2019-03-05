高鐵清明連假4天加開205班次列車 7日凌晨開放購票

2019-03-05 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



今年清明節共有4天假期，台灣高鐵公司說明，規劃自4月3日（三）至4月8日（一）為期6天的「清明假期疏運」，加開205班次列車，旅客可自3月7日（四）凌晨零時起，透過「T Express」行動購票系統、高鐵合作的便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購清明假期疏運期間所需的車票。

高鐵公司指出，今年清明假期疏運期間，加開205班次列車（南下101班、北上104班），總計6天提供1045班次列車的旅運服務；此外，為服務提前返鄉掃墓的民眾，高鐵公司另於3月23日、3月30日兩個週六晨間加開1305車次南下列車（7:50南港站發車），同樣自3月7日（四）凌晨零時起開放預購，歡迎旅客多加利用。

高鐵台中站表示，清明連假期間人潮眾多，敬請旅客預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站搭車。高鐵公司依據清明假期旅運需求，於各車次規劃3至5節自由座車廂，同時建議內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，可就近多加利用三鐵共構且為南下列車起點之高鐵南港站搭車，以節省寶貴時間。