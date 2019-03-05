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桃園高中職博覽會9、10日開展 38校展特色課程

2019-03-05 11:21聯合報 記者許政榆╱即時報導

因應108年新課綱，各校發展素養導向教育及跨域創新課程，桃園市府3月9、10日於桃園市立綜合體育館（巨蛋），舉辦108年高中高職博覽會，邀請桃園市高中、高職、五專與馬祖高中共計38校設攤，展現學校特色及招生資訊，並安排各校進行動態展演與校訂108新課綱特色課程規劃宣導，讓家長學生透過各校課程地圖闡述，進一步了解未來學習方向。

副秘書長邱俊銘表示，桃園市每年皆舉辦高中高職博覽，今年以「自發互動創共好，特色跨域新桃園」為主題，提供國中生升學適性選擇資訊，讓學生及家長瞭解公私立高中職、五專等各校辦學特色及理念，應跳脫過往僅以升學導向為主，尤其近年各大學特色科系眾多，鼓勵學生多元發展，培養適合的專業領域，進而規劃未來職涯動向。

今年高中職博覽會將有38所學校設攤，為符合十二年國教中108新課綱精神下，桃園市也輔導各校發展素養導向教育及跨域創新課程，讓學校都能資源共享、校校互動、親師生共好。今年高中職博覽會中也設置創新教育區、教育局宣導區，可體驗AR、VR虛擬實境、腦波儀、智慧教室教學演示等，體驗各校創新教育的成果，當中「腦波儀」顯示學生學習注意力集中情況，作為教學方向參酌與補救教學之依據。

各校特色課程多元化，包括觀音高中多年紮根技職教育，化工科、動畫科學生在107年全國技藝競賽中，勇奪金手獎與優勝，屢創佳績；內壢高中數理科技國技教育特色班，今年3月上旬即將參加國際級機器人FRC（FIRST Robotics Competition）競賽代表桃園市為國爭光；北科附工機電學院的智慧自動工程科培育人工智慧MIT五專菁英班；方曙商工今年首度成立「照顧服務科」以因應政府推動長照2.0政策之人力需求等特色辦學亮點。

3月10日上午9時30分，亦安排名人講座謝哲青演講「看見你的未來」，講者講述自身經歷，為莘莘學子述說適性自發的重要性，透過閱讀看見世界，發揮好奇心累積學習歷程不斷蛻變，一點一滴形塑出自己的未來。今年博覽會提供桃市所有國中接駁車，鼓勵9年級親師生至桃園市立綜合體育館參加博覽會。相關資訊可至桃園市108年高中高職博覽會網站(http://expo.tyc.edu.tw/)瀏覽。

此外為宣導108新課綱，桃園市府也為國三學生（準高一新生）家長，規劃67場次宣導講座，及針對國小六年級（準國一新生）家長規劃辦理20場次宣導講座，以及和台灣家長教育聯盟洽談合作，規劃針對準國一及高一新生家長開辦4場次宣導講座。

桃園市府於3月9、10日於桃園市立綜合體育館（巨蛋）舉辦108年高中高職博覽會。...
桃園市府於3月9、10日於桃園市立綜合體育館（巨蛋）舉辦108年高中高職博覽會。記者許政榆／攝影
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108年高中高職博覽會將於3月9、10日在桃園市立綜合體育館（巨蛋）舉辦，教育局...
108年高中高職博覽會將於3月9、10日在桃園市立綜合體育館（巨蛋）舉辦，教育局長高安邦化身魔法師，象徵桃園在新教育方向下邁向共好卓越。記者許政榆／攝影
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桃園市府於3月9、10日於桃園市立綜合體育館（巨蛋）舉辦108年高中高職博覽會。...
桃園市府於3月9、10日於桃園市立綜合體育館（巨蛋）舉辦108年高中高職博覽會。記者許政榆／攝影
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