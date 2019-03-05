攝護腺肥大又有結石 醫：應積極採手術治療

2019-03-05 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名66歲男性多年來解尿困難，晚上夜尿3、４次，還偶有血尿情況；最近他與家人出遊，中途在休息站上廁所時，因遲遲無法順利解尿，導致行程延誤，返家後就醫檢查，才發現不僅攝護腺肥大，還有2公分大的膀胱結石，所幸透過「雷射攝護腺刨除術」治療後，才解除生活上的不便。

亞洲大學附屬醫院男性性功能中心主任邱鴻傑指出，患者過去曾因解尿困難，透過藥物治療，但成效不佳；透過膀胱鏡檢查，發現他的攝護腺肥大，導致膀胱內的結石無法隨尿液排出，長年下來結石越長越大，必須透過手術治療才能順利取石。

他說，一般人有尿路結石，通常只要多喝水，就能排出小於0.5公分的細小結晶，但若攝護腺肥大，壓迫到尿道，長期下來會導致尿液滯留，使得尿液中的小結晶越滾越大，最後變成大結石。當滾動時刮傷泌尿道，就會造成血尿；若不幸合併感染，還會引發腎功能受損、菌血症等；若未及時處理，恐有生命危險。

邱鴻傑強調，目前對於攝護腺肥大的問題，可透過傳統電刀刮除、雙極電刀和雷射汽化、切除、刨除等方式治療，因考量患者年紀還不算大，為確保不再復發，因此選擇透過雷射攝護腺刨除術進行。手術如同剝葡萄，也就是用器械沿著攝護腺包膜並用銩雷射將組織剝離，再用鈥雷射絞碎結石，除了降低出血機率、復發率外，手術和住院時間短，安全性也大幅提升。