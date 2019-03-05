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全台明起連五天春雨 水庫有望解渴

2019-03-05 11:10聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

過去一季西半部雨量偏少，桃園以南各水庫的水位下降。中央氣象局表示，明起5天全台春雨，中部以北及東北部雨勢明顯，南部也有局部陣雨，對水情有幫助。3月至4月春雨量正常至偏少，5月梅雨季雨量接近正常，可望為南部水庫解渴。

氣象局預報中心副主任馮欽賜說，3至4月春雨量預測正常至偏少，但這段時間常有鋒面系統在台灣附近形成，對流增強，可能帶來較大雨勢並伴隨雷雨，其中3月雨訊較強，有機會帶來豐沛雨量。

馮欽賜表示，5月梅雨是南部主要降雨來源，目前資料顯示梅雨量正常，但不確定性高，須進一步觀察，各地也要做好防汛準備工作。

馮欽賜說，受鋒面及華南雲雨區東移影響，明起會有一波連續5天的春雨，中部以北及東北部地區有局部大雨及雷雨，南部也有短暫陣雨，對吃緊水情有所幫助。

馮欽賜說，今年冷高壓南下過程主要偏東移動，較少往南，冷空氣南下機率大幅減少，因此今年冬天可說「暖透」了，創下1947年有完整紀錄以來最暖的冬季。今年3月至5月也延續冬天情況，氣溫預測正常至偏暖。

馮欽賜說，今年冬天九成以上氣象站冬季氣溫創歷史新高，整個冬天沒有寒流，總計只有五波大陸冷氣團及一波強烈大陸冷氣團。根據氣候平均值，每年冬天約有6.6天寒流，2000年以來每年冬天寒流天數下降，過去也有3年冬天未出現寒流，今年沒有寒流並非首例。歷史上也有3月寒流紀錄，還可再等等。

中央氣象局預報中心副主任馮欽賜。記者吳姿賢／台北報導
中央氣象局預報中心副主任馮欽賜。記者吳姿賢／台北報導
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寒流雨量冷氣團

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