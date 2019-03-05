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小心！洗麥當勞可樂杯突碎裂濺血縫針 護士：蠻多人這樣

《波西米亞狂想曲》：娛樂至死的後真相時代

他洗麥當勞可樂杯突碎裂濺血縫針 護士：蠻多人這樣

2019-03-05 11:44聯合新聞網 綜合報導

麥當勞推出的玻璃可樂杯是許多民眾必收集的逸品，如今傳出易碎傷人的使用後遺症。台南一名網友昨日在「爆料公社」上PO出自己受傷後包紮的手和碎裂的可樂杯，表示可樂杯在清洗時突然爆裂，就醫時護理人員也表達多人有類似經驗，讓他相當吃驚。

網友4日發文表示在清洗可樂杯時杯口突然裂開，照片中他的手掌因割傷流了不少血，到醫院縫合時為他治療的護士則表示「蠻多人這樣」，可見他並不是個別的案例。接收到這個訊息的網友因此詢問「有人有經歷過嗎」。

網友發文麥當勞加價送的可樂杯在清洗時突然碎裂，引來許多類似經驗的回應。圖擷自...
網友發文麥當勞加價送的可樂杯在清洗時突然碎裂，引來許多類似經驗的回應。圖擷自 爆料公社
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不少網友都回應類似經驗「我也有」、「大概洗破一組」、「這真的超容易破」，有的人幸運杯子破了但沒受傷，也有人「洗爆去縫了2針！醫生只說又是麥當勞⋯⋯」。

有網友拍下了可樂杯包裝下的說明書，說明該杯子「適用於洗碗機、不適用於微波爐、需輕柔洗滌避免破損，溫度不能超過60度…」，認為使用前應該先做好功課。另有網友專業回應「化學老師說過這種材質是蔗糖玻璃，又叫特效玻璃，顏色很好看但易碎，電影破窗效果就是這種玻璃」。

有網友提供可樂杯外包裝的使用說明照片，認為不該一味抱怨杯子品質，使用前應該先做好...
有網友提供可樂杯外包裝的使用說明照片，認為不該一味抱怨杯子品質，使用前應該先做好功課。圖擷自 爆料公社
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台灣麥當勞在得知相關訊息後已致電網友表達慰問，並提醒民眾玻璃杯的正確使用及洗滌方式外包裝上都有說明，呼籲顧客詳閱。

麥當勞

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