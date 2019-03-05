暖冬旱象嚴重 阿里山區茶葉、荔枝、龍眼傳災情

2019-03-05 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



茶樹因暖冬高溫缺水，不少茶樹大片乾枯，成長停止。圖／官建安提供 分享 facebook

暖冬高溫缺水，旱象持續，繼台南、雲林及高雄荔枝及龍眼等作物受災，嘉義縣也傳出阿里山區茶葉、荔枝及龍眼受災嚴重，縣府農業處調查統計，目前災損金額6545萬2000元，達到天然災害救助標準，今天提報農委會公告為災區，啟動災害救助。

農業處說，受災作物有阿里山區茶葉:梅山、竹崎、番路等3鄉，全縣茶葉面積約1827公頃，被害面積660公頃，其中梅山受災面積400公頃，竹崎60公頃，番路200公頃。

全縣龍眼約1002公頃，被害179公頃，包括竹崎受災95公頃，梅山40公頃， 番路30公頃，中埔14公頃。荔枝全縣面積約658公頃，被害面積100公頃，包括竹崎55公頃，番路20公頃，中埔13公頃，梅山10公頃，大林2公頃。

春茶下月採收，阿里山烏龍茶以梅山面積產量最多，茶樹因暖冬高溫缺水，乾旱嚴重，不少茶樹大片乾枯，成長停止，情況慘不忍睹，看著辛苦栽種茶樹乾枯倒成一片，農民搥心肝。

阿里山茶葉協會會長官建安說，部分茶葉枯黃，水源缺，地下水及溪流少，春茶欠收連帶影響冬茶，茶農自我解嘲說「烏龍茶變成黃葉(枯黃葉子）烏龍茶了」。

種荔枝、龍眼農民說，高溫少雨，吐葉芽不吐花芽，滿樹新芽，看不到花芽結穗，沒收成去了了。嘉義農試所園藝主任張哲瑋博士說，荔枝生長開花適溫攝氏20以下，主要開花關鍵期去年12月到1月，卻碰上暖冬高溫，開花率差，包括主要品種產量多的黑葉及玉荷包荔枝，農試所栽種荔枝樹一樣受災。