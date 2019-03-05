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青少年濫用笑氣卻無法可管 長庚醫院籲主管機關正視

2019-03-05 10:42聯合報 記者羅真╱即時報導

「笑氣」吸入後會使人情緒興奮，同時可能引起脊隨神經病變、甚至致死，但工業笑氣並非毒品或管制藥品，取得方便且不違法，成為管理漏洞。台灣大學公衛學院2014年的研究早提醒，笑氣高居青少年濫用物質之首，長庚醫院過去六年來碰過吸食笑氣致神經嚴重受損的案例，清一色是青少年，長庚醫院兒少保護中心呼籲主管機關加強管制。

長庚醫院近日一篇談青少年笑氣使用的研究為國際醫學期刊《大腦與發展》（Brain and Development）接受。研究內容指出，2012年至2018年間，長庚醫院共發現九名吸食笑氣致脊髓神經退化、嚴重受損的病例，值得注意的是，年齡僅14歲到19歲，其中八人是女生，都是在娛樂場所或朋友聚會接觸到笑氣才陸續上癮，即使積極接受治療，仍有半數留下感覺異常的後遺症。

林口長庚醫院兒童神經內科主治醫師林光麟說，俗稱為「笑氣」的一氧化二氮或氧化亞氮，會影響維生素B12的生成，進而影響血液與神經系統功能，釀成耳鳴、心智混亂、感覺異常、肢體麻痺、尿失禁、腹痛、便秘等脊椎受損症狀，以及幻覺、失憶、憂鬱等精神問題，嚴重者還可能因缺氧昏迷成為植物人或死亡。

林光麟說，笑氣在1799年被發現有麻醉作用，後來成為醫療上合法使用的吸入性麻醉劑，是醫師處方藥。不過，一模一樣成分的笑氣也能作為工業用途，但工業笑氣並未當作毒品或管制藥品來管理，被抓到無法可罰，近年漸漸為青少年助興狂歡所用。

網路上可輕易搜尋到笑氣廣告網頁，不避諱寫著「趴踢必備氣氛，流連忘返 」、「創造你我美好的回憶，打造難忘派對」等廣告詞，一通電話就能送到指定地點，亂象頻生令人憂心。

「笑氣」吸入後會使人情緒興奮，同時可能引起脊隨神經病變、甚至致死，但工業笑氣並非...
「笑氣」吸入後會使人情緒興奮，同時可能引起脊隨神經病變、甚至致死，但工業笑氣並非毒品或管制藥品，取得方便且不違法，長庚醫院兒少保護中心呼籲主管機關加強管制。記者羅真／攝影
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