瑞智家庭八周年 失智協會籲家屬多重預防

2019-03-05 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



根據統計，台灣失智人口截至去年底逾28萬人，占全國人口1.20%，亦即在台灣每84位中就有1人為失智者。示意圖／ingimage 分享 facebook

根據統計，台灣失智人口截至去年底逾28萬人，占全國人口1.20%，亦即在台灣每84位中就有1人為失智者。由於年節期間失智者走失意外頻傳，不少失智長輩和家人雖想出遊，卻又擔心迷路走失。台灣失智者協會呼籲民眾主動關懷社區中失智者，家屬可以指紋捺印、防走失手鍊等方式預防，並更新失智者身份證上照片；此外，也可利用已創立八年的瑞智互助家庭作為出遊喘息處。

照顧失智丈夫陳清義多年的周桂枝，使用瑞智互助家庭已五年，她分享丈夫罹患失智症後，因行動力仍旺盛，曾有兩次走失經驗。一次是搭公車時跟著人群下車，她在車啟動後才發現，告訴司機因為丈夫為失智者，央求提前讓她下車，但司機只願到下一站才開門，還好丈夫並未走遠，否則後果不堪設想。

第二次則是她睡午覺時先生溜出去，她驚醒後馬上報警並找尋，後來在熱心人士送她先生到派出所而解決，時間雖僅三小時，但已夠讓她煎熬。

自此，周桂枝變得警覺，在家中裝設警報設備，只要大門一開警報器就會響，提醒有人要出去了，來預防先生走失外，也加入瑞智互助家庭。周桂枝說，這裡有其他夥伴，可一起下棋、插花，若一同出遊時，還可相互關照，避免走失意外的發生，讓她與先生有歸屬感。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，為確保失智者走失，須採取多重策略，如指紋捺印、防走失手鍊、定位器、衣角註記聯絡資料等，都是方法；另建議失智者家屬在家中大門裝複雜鎖、鈴鐺、警報器，減少失智者獨自外出的機會。

湯麗玉說，家屬若白天無法陪伴失智者，可申請瑞智互助家庭服務，全台已有10據點，只要家中成員確診失智證明即可申請。如創始點民生寓所，已服務過200多個家庭，並提供下棋、拼圖、唱卡拉OK、寫書法等活動，並提供培訓課程，讓家屬了解失智照顧之基本概念，成為外出活動依歸。