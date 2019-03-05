4大4小訂1980家庭房被罵教育失敗 PO文抱怨網友不挺

2019-03-05 10:32 聯合新聞網 綜合報導



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全家人假期出遊，交通、住宿費是必要的支出項目，低薪時代能省則省，多在住宿費上精打細算。一名網友幫全家8人訂房，詢問是否有小孩不佔床優惠，反被業者指責教育失敗，氣得PO文抱怨業者，但留言似乎不如原PO預期，也有人認為雙方都有問題，應各打五十大板。

一名媽媽網友在「爆料公社」PO文抱怨小琉球的一家旅館業者，媽媽網友表示透過訂房網為一家8人（4大4小）訂房，小孩分別是5歲、8歲、9歲、10歲，詢問是否可訂價格1980元的家庭房（3張加大雙人床）。業者回覆6人房加2床價格2980，不然應該要訂10人房。

原PO再問是否店家不提供「兒童不佔床」的計費方式，旅館人員回覆，認為8、9、10歲大的小孩都算佔床位，卻又寫道「台灣的父母都不當孩子是人」，指責為了省床位，疏忽了成長期孩子的旅遊睡眠品質及健康，還舉歐美父母為例，都是孩子的外遊睡眠品質為重。

業者回文激怒原PO，認為業者可以直接說預訂房型不合適，沒有必要對顧客說教，「住海邊管太多」，回信自稱是窮人家，想出遊反而委屈了孩子，若4個孩子吵起來，大家出遊品質都沒了，不如省錢在家睡飽睡好，「謝謝指教，讓孩子失去了出遊的機會」。沒想到業者又再回覆孩子會吵，除了與個性有關，「問題卻是出在家庭教育」，是父母忽略了他們的存在和價值」。

最後，業者回信道歉，並願意以原訂房價1980元，提供有6張雙人床的10人房供住宿，未被接受，卻又再回信「給了台階還不下，教育失敗不承認」。雙方郵件一來一往，讓原PO整個暴怒，認為自己只是訂個房間，卻被指責教育失敗，除了另找旅店訂房，也要求旅館業者提供回覆者個人資訊，但未獲理會，怒將過程PO網抱怨。

網友反應並未照著PO文者的預期劇本走，多數人認為旅館業者沒錯，「老闆講話很中肯」，都願意以1980元價格提供10人房了，「毀了小孩出遊機會的是你自己吧」、「奧客真的很可怕」、「只想佔便宜」，甚至酸「自稱沒錢，還敢生4個孩子，真是有勇氣」、「沒錢就別住」。

也有部分網友替原PO緩頰，網上搜出認家庭房照片，寫明為「3張加大雙人床」，所以原PO才會問是否提供小孩不佔床方式，認為「話多」惹禍，明明可以按照服務業SOP標準答案回覆即可，「多餘的指教跟批評，都不是客房人員應該給的」，無端惹是非，「只能說兩邊講話都有帶刺，怪不得別人」。