親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

軍費第5大國彈藥只能撐10天？全被這些人吃垮了

窮得只剩下石油！委內瑞拉失敗的「資源詛咒」？

獨／用無線貼紙判定食安 MIT台灣博士生研發新技術

2019-03-05 09:40聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

2008年中國大陸爆發了三聚氰胺毒奶粉事件，去年印尼又爆發假酒危機。目前就讀麻省理工學院（MIT）電機資訊博士班的台灣學生徐子旻，與其就讀博士班的實驗室研究團隊，開發出無線感測系統「RFIQ」，利用量測無線射頻（RFID）貼紙的反射訊號，來判定食物的化學成分、以及是否含有有害物質。

該研究在辨別普通奶粉與三聚氰胺能達到96%準確率，分辨酒精 (乙醇) 及假酒 (甲醇) 更有97%準確度。研究成果正申請美國專利中。

徐子旻指出，成本低廉的無線射頻辨識（RFID）是一種無線通訊技術，RFID貼紙早已被業界大量採用，是用來管理物流的利器，包括悠遊卡、eTag等也都是使用這種遠端偵測技術。而他的實驗室團隊，是將RFID多了判斷容器內容物的功能。

徐子旻及其合作者研發的系統，名為RFIQ，其原理是利用一個外部信號發射機，發射無線射頻訊號到貼在容器外的 RFID 貼紙上，RFID貼紙上有晶片和天線，可以被動的反射信號。貼紙反射信號同時會與容器中物質有電磁交互作用，而透過比對收集反射回來的訊號便可以知道是什麼物質。

與一般化學方式檢定食物內容不同的是，此方法不需要接觸物體本身，甚至不需要打開容器就可以偵測，唯一需要做的事就是在容器上貼一張RFID貼紙。

徐子旻說，這種貼紙優點是成本極低，一張只要台幣一元左右。貼紙上的晶片跟天線在收到掃描信號時，會啟動並反射獨特的序列。例如，工廠能在貨物上貼上RFID來追蹤每批貨物的流向。貼紙上沒有任何電源，只是被動反射的這個特質，但也使得其容易被環境影響。

談到最辛苦的地方，徐子旻說，因為無線訊號容易受干擾，他們的實驗設定沒有特別做除雜訊，為了想快速驗證這個概念，「常常需要利用周末的半夜等等實驗室沒有別人的時候做實驗。」

徐子旻表示，透過量測大量不同物質、不同濃度的頻譜，研究人員建立了機器學習模型來判斷未知的溶液到底是什麼。「等於把一張張小小的、便宜的RFID 貼紙變成了一個個頻譜儀。」

雖然只是初期研究，但徐子旻說，這項研究成果隱含的意義非常重大：我們可以用非化學性的方式來偵測污染的物體。未來家家戶戶在物聯網時代，可能都會有智慧冰箱能夠管理冰箱裡各種不同的品項，也都能因而提前知道食物含有有害成分，或是開始變質，不用等到臭酸再來用鼻子聞折磨自己。

目前就讀麻省理工學院 (MIT)電機資訊博士班的台灣學生徐子旻（後排右1），與其...
目前就讀麻省理工學院 (MIT)電機資訊博士班的台灣學生徐子旻（後排右1），與其就讀博士班的實驗室研究團隊，開發出無線感測系統「RFIQ」，利用量測無線射頻（RFID）貼紙的反射訊號，來判定食物的化學成分、以及是否含有有害物質。圖／徐子旻提供
分享

相關新聞

波西米亞狂想曲：娛樂至死的後真相時代

2019-03-05 10:13

冷氣團南下 明起玉山有機會下雪、合歡山下霰

2019-03-05 09:45

高鐵落腳台南歸仁交通便利 地方發展仍如天邊一朵雲

2019-03-05 07:29

鄭明典：台灣天氣將轉變成鋒前暖區 空氣品質恐變差

2019-03-05 07:27

吳德榮：明起至周日 全台天氣春寒雨若泉

2019-03-05 07:15

高度近視、眼睛外傷 都是青光眼高危險群

2019-03-05 01:54

健康你我他／花博賞蘭 今年春天特別美

2019-03-05 01:54

小心！青光眼有遺傳性

2019-03-05 01:53

過50歲 一定要做大腸鏡檢查

2019-03-05 01:52

清明國道疏運新招 歷年最優惠

2019-03-05 00:45

中油出包 3月桶裝瓦斯每公斤多漲0.2元

2019-03-05 00:38

春遊補助 星級旅館加碼500元喊卡

2019-03-05 00:35

1人設籍北市 夫妻都享孕前健檢補助

2019-03-05 00:29

北市只聯醫推廣 婚後孕前健檢僅2成

2019-03-05 00:24

響應政府春遊補助 金門研議發消費券加碼

2019-03-04 22:28

閉上眼再翻白眼、不亂說隨便 「成年人」必學10種社交禮儀

2019-03-04 22:21

急性心包膜填塞難預知 醫師：常胸悶覺得喘就要求醫

2019-03-04 20:29

影／首見活體「鮟鱇魚」網笑翻：這嘴有自帶音效！

2019-03-04 20:00

他搭高鐵驚見旁邊乘客「超狂睡姿」 網笑：這腰力不得了！

2019-03-04 19:00

北宜公路道路土石滑落 現場交通管制採單線雙向通行

2019-03-04 18:52

北市新增境外染麻疹個案 嬰兒隨父母赴日探親染病

2019-03-04 18:19

影╱錄製「美女示範478神效放鬆法」 醫師：重點不是美女

2019-03-04 17:51

台北國泰醫院系統大當機 醫師看病開藥全靠手寫

2019-03-04 17:42

狂擦保養品卻沒效？專家：先學正確洗臉，「用錯這個步驟」臉會爛

2019-03-04 17:34

交部擬推春遊補助 桃市決發旅遊加值券鼓勵到桃園玩

2019-03-04 17:32

失智翁誤吞整副假牙 鬼門關前搶回一命

2019-03-04 17:19

出國玩最怕掉護照！3招教你淡定處理輕鬆回國

2019-03-04 16:40

清明連假疏運新招 前一周休國道單一費率7折

2019-03-04 16:18

近6成青壯年人挑戰轉職 小心「職場適應障礙」上身！

2019-03-04 16:10

新增4例麻疹個案 皆為嬰幼童

2019-03-04 15:53

天氣漸好轉 北台灣多雲時晴

2019-03-04 15:13

術後成「舉弱」男 醫師籲及早復健振雄風

2019-03-04 14:44

藥界呼籲暫緩藥價調降 健保署：調價是合乎市場機制

2019-03-04 14:39

商戰開打！ 國際郵輪爭相來台搶客

2019-03-04 14:35

女性如廁胡亂擦 泌尿道感染好苦啊

2019-03-04 14:24

換職場、人變笨 「我失智了嗎？」

2019-03-04 14:17

香腸當營養午餐主食？ 教育部設專法規範

2019-03-04 14:15

等風雨除空汙？環署挨批「佛系應變」

2019-03-04 14:14

大陸冷氣團南下 周三轉濕冷周四12度

2019-03-04 14:12
看更多

熱門文章

出國玩最怕掉護照！3招教你淡定處理輕鬆回國

2019-03-04 16:40

準婆婆要求禁回娘家 孝女挺肚：高攀不起

2019-03-04 13:16

每週生肖／惟中大師：羊注意血光 狗財多體弱

2019-03-04 14:33

一年只有一次！漢來海港自助餐壽星生日最低6折起

2019-03-04 13:16

樂桃航空7周年促銷 飛沖繩最低777元明天零時開搶

2019-03-04 12:36

3月限定！ 漢堡王這4天再推買一送一

2019-03-04 14:32

春遊星級旅館加碼500元生變！觀光局：明下午統一說明

2019-03-04 21:39

中油又出包！桶裝瓦斯每公斤多漲0.2元

2019-03-04 22:00

「奶茶色」讓黃皮膚一秒顯白 3款春天新上市「輕透粉底液」生火盤點

2019-03-04 13:26

學歷貶值！98%畢業生搶就業 創8年新高

2019-03-04 10:14

吳德榮：明起至周日 全台天氣春寒雨若泉

2019-03-05 07:15

【即時短評】三波國旅方案變變變 觀光局閉門政策找罵挨

2019-03-04 11:34

吃了養生料理差點沒命 過敏原千百種小心檢測

2019-03-04 11:00

響應政府春遊補助 金門研議發消費券加碼

2019-03-04 22:28

樂桃航空開航7週年促銷 搶便宜看這裡

2019-03-04 13:16

高鐵落腳台南歸仁交通便利 地方發展仍如天邊一朵雲

2019-03-05 07:29

影╱青光眼找上年輕人？醫師分析最大戰犯有這些

2019-03-04 17:57

藥界呼籲暫緩藥價調降 健保署：調價是合乎市場機制

2019-03-04 14:39

交部擬推春遊補助 桃市決發旅遊加值券鼓勵到桃園玩

2019-03-04 17:32

鄭明典：台灣天氣將轉變成鋒前暖區 空氣品質恐變差

2019-03-05 07:27

今日星座運勢／射手好運旺走路有風 謙虛不宜躁進

2019-03-05 00:00

后里馬場的馬倒下遊客驚問怎麼了？馬場：舒服躺著休息

2019-03-04 11:43

曖昧「好哥們」交女友了好心碎 三招立刻破除負面情緒

2019-03-04 11:46

林依晨掰掰！女神綾瀨遙跨海來台搶代言

2019-03-04 17:28

義美消化餅草莓冰淇淋IG熱傳 吃貨搶嘗鮮

2019-03-04 23:43

閉上眼再翻白眼、不亂說隨便 「成年人」必學10種社交禮儀

2019-03-04 22:21

清明連假疏運新招 前一周休國道單一費率7折

2019-03-04 16:18

北市新增境外染麻疹個案 嬰兒隨父母赴日探親染病

2019-03-04 18:19

狂擦保養品卻沒效？專家：先學正確洗臉，「用錯這個步驟」臉會爛

2019-03-04 17:34

台北國泰醫院系統大當機 醫師看病開藥全靠手寫

2019-03-04 17:42

明白天回暖 晚上鋒面接近全台有雨

2019-03-04 10:56

跳槽轉職變笨？ 小心你得了這種病

2019-03-04 10:56

台灣燈會的驕傲 花燈將至歐、亞等國參展

2019-03-04 13:18

吃多吃少自己選 吉野家牛丼尺寸4種變6種

2019-03-05 08:38

AHKAH全台首店開幕 女星曾之喬來勸敗

2019-03-04 14:33

連假空品雙北也淪陷 環團批環保署「佛系應變」

2019-03-04 10:54

急性心包膜填塞難預知 醫師：常胸悶覺得喘就要求醫

2019-03-04 20:29

女生如廁後擦拭方向很重要 搞錯小心感染發燒

2019-03-04 10:12

林志玲最愛的卡通聯名內衣 日本人也得來台灣買

2019-03-04 13:48

林佳龍引物流業不滿！周末上班 加班費該怎麼算

2019-03-04 14:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top