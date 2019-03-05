獨／用無線貼紙判定食安 MIT台灣博士生研發新技術

2019-03-05 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



2008年中國大陸爆發了三聚氰胺毒奶粉事件，去年印尼又爆發假酒危機。目前就讀麻省理工學院（MIT）電機資訊博士班的台灣學生徐子旻，與其就讀博士班的實驗室研究團隊，開發出無線感測系統「RFIQ」，利用量測無線射頻（RFID）貼紙的反射訊號，來判定食物的化學成分、以及是否含有有害物質。

該研究在辨別普通奶粉與三聚氰胺能達到96%準確率，分辨酒精 (乙醇) 及假酒 (甲醇) 更有97%準確度。研究成果正申請美國專利中。

徐子旻指出，成本低廉的無線射頻辨識（RFID）是一種無線通訊技術，RFID貼紙早已被業界大量採用，是用來管理物流的利器，包括悠遊卡、eTag等也都是使用這種遠端偵測技術。而他的實驗室團隊，是將RFID多了判斷容器內容物的功能。

徐子旻及其合作者研發的系統，名為RFIQ，其原理是利用一個外部信號發射機，發射無線射頻訊號到貼在容器外的 RFID 貼紙上，RFID貼紙上有晶片和天線，可以被動的反射信號。貼紙反射信號同時會與容器中物質有電磁交互作用，而透過比對收集反射回來的訊號便可以知道是什麼物質。

與一般化學方式檢定食物內容不同的是，此方法不需要接觸物體本身，甚至不需要打開容器就可以偵測，唯一需要做的事就是在容器上貼一張RFID貼紙。

徐子旻說，這種貼紙優點是成本極低，一張只要台幣一元左右。貼紙上的晶片跟天線在收到掃描信號時，會啟動並反射獨特的序列。例如，工廠能在貨物上貼上RFID來追蹤每批貨物的流向。貼紙上沒有任何電源，只是被動反射的這個特質，但也使得其容易被環境影響。

談到最辛苦的地方，徐子旻說，因為無線訊號容易受干擾，他們的實驗設定沒有特別做除雜訊，為了想快速驗證這個概念，「常常需要利用周末的半夜等等實驗室沒有別人的時候做實驗。」

徐子旻表示，透過量測大量不同物質、不同濃度的頻譜，研究人員建立了機器學習模型來判斷未知的溶液到底是什麼。「等於把一張張小小的、便宜的RFID 貼紙變成了一個個頻譜儀。」