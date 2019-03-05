高鐵落腳台南歸仁交通便利 地方發展仍如天邊一朵雲

2019-03-05 07:29 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



在歸仁土生土長的的歸仁七甲花卉產銷班長黃毅斌，東海大學園藝景觀系畢業後，回到故鄉歸仁創業，27年前創立府城景觀事業有限公司，從事園藝、造景，他認為這幾年來歸仁一直都沒有重大建設，沒有什麼發展；記得高鐵通車時，曾經期待能為家鄉帶來變化，但事實上除了交通便捷外，卻也沒能讓歸仁周邊形成新市鎮的面貌。

「高鐵站附近仍需要開發」，黃毅斌說，他所在的歸仁七甲花卉區，早在40餘年前開始有園藝業者進入，當年是以觀葉植物栽培生產為主，後來陸陸續續，一家一家慢慢搬進來，有人栽種室內植物，有人賣草花，還有買賣花盆花器、庭園造景，不知不覺中就聚集了10多家，2000年籌劃成立「花卉產銷班」提供更多的園藝產品及服務。

黃毅斌說，高鐵通車後為鄉親帶來更便利的交通，但當地卻沒有新氣象，2011年台鐵沙崙站正式營運，雖然很多市中心的市民都需要到歸仁搭乘高鐵，但車站距離歸仁市中心有一段距離，加上高鐵附近的土地遲遲未售出，沒有房子、沒有建設，日子一久就只剩下過客，除了硬體設備外，真的要想辦法吸引人潮進到市區來。

黃毅斌說，這幾年整個園區從早期的單純園藝生產，慢慢轉型成批發與零售兼具，兼具休閒旅遊功能，17年來只要有團體預約，他都會做園區導覽，贈送參觀遊客盆栽，希望能讓更多人認識歸仁；南關線實在太大，很多人都不知道原台南縣還有這麼美麗的地方，希望未來無論是高鐵站、還是沙崙科學城，都能用心規劃與在地產業做整合。

崑山科大房地產開發與管理系兼任講師謝銘源表示，歸仁一向因聯外交通不便而鮮有推案，但在台南高鐵站設立、加上台86線提供台南高鐵站聯外交通，確實有吸引一些建商插旗，但高鐵站附近生活機能不佳，投資空間有限，反而是隨著沙崙智慧綠能科學城、台南國際會展中心等重大建設開工，近三年來開始出現重大變化。

謝銘源表示，歸仁地區目前仍以北仁德的仁德行政中心區為主，兩年前素地一坪8、9萬元都沒人要買，去年漲到一坪16、17萬，目前平均住宅單價為12萬，相較去年同期上漲24.1%，房市特別熱絡的大順街、文化中心一代，10分鐘就能到高鐵站，該區域最大的特色就是交通便利，加上大型建設進駐，跌破眼鏡成為這幾年來台南漲幅最大的區域。

「有基本的就業環境就有購屋需求，就能帶動發展！」謝銘源表示，居住在高鐵台南站附近最大的優點還是交通便捷，不僅有台86快速道路，距離南科也近，受到很多工程師或小家庭的喜愛，加上高鐵台南特定區內不少建設開工，光是科學城內至少有2千位研發人員進駐，整個計劃創造大量就業機會，預期可帶進的移入人口多，建商也多了投資的信心。