親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

高鐵落腳台南歸仁交通便利 地方發展仍如天邊一朵雲

2019-03-05 07:29聯合報 記者綦守鈺╱即時報導

在歸仁土生土長的的歸仁七甲花卉產銷班長黃毅斌，東海大學園藝景觀系畢業後，回到故鄉歸仁創業，27年前創立府城景觀事業有限公司，從事園藝、造景，他認為這幾年來歸仁一直都沒有重大建設，沒有什麼發展；記得高鐵通車時，曾經期待能為家鄉帶來變化，但事實上除了交通便捷外，卻也沒能讓歸仁周邊形成新市鎮的面貌。

「高鐵站附近仍需要開發」，黃毅斌說，他所在的歸仁七甲花卉區，早在40餘年前開始有園藝業者進入，當年是以觀葉植物栽培生產為主，後來陸陸續續，一家一家慢慢搬進來，有人栽種室內植物，有人賣草花，還有買賣花盆花器、庭園造景，不知不覺中就聚集了10多家，2000年籌劃成立「花卉產銷班」提供更多的園藝產品及服務。

黃毅斌說，高鐵通車後為鄉親帶來更便利的交通，但當地卻沒有新氣象，2011年台鐵沙崙站正式營運，雖然很多市中心的市民都需要到歸仁搭乘高鐵，但車站距離歸仁市中心有一段距離，加上高鐵附近的土地遲遲未售出，沒有房子、沒有建設，日子一久就只剩下過客，除了硬體設備外，真的要想辦法吸引人潮進到市區來。

黃毅斌說，這幾年整個園區從早期的單純園藝生產，慢慢轉型成批發與零售兼具，兼具休閒旅遊功能，17年來只要有團體預約，他都會做園區導覽，贈送參觀遊客盆栽，希望能讓更多人認識歸仁；南關線實在太大，很多人都不知道原台南縣還有這麼美麗的地方，希望未來無論是高鐵站、還是沙崙科學城，都能用心規劃與在地產業做整合。

崑山科大房地產開發與管理系兼任講師謝銘源表示，歸仁一向因聯外交通不便而鮮有推案，但在台南高鐵站設立、加上台86線提供台南高鐵站聯外交通，確實有吸引一些建商插旗，但高鐵站附近生活機能不佳，投資空間有限，反而是隨著沙崙智慧綠能科學城、台南國際會展中心等重大建設開工，近三年來開始出現重大變化。

謝銘源表示，歸仁地區目前仍以北仁德的仁德行政中心區為主，兩年前素地一坪8、9萬元都沒人要買，去年漲到一坪16、17萬，目前平均住宅單價為12萬，相較去年同期上漲24.1%，房市特別熱絡的大順街、文化中心一代，10分鐘就能到高鐵站，該區域最大的特色就是交通便利，加上大型建設進駐，跌破眼鏡成為這幾年來台南漲幅最大的區域。

「有基本的就業環境就有購屋需求，就能帶動發展！」謝銘源表示，居住在高鐵台南站附近最大的優點還是交通便捷，不僅有台86快速道路，距離南科也近，受到很多工程師或小家庭的喜愛，加上高鐵台南特定區內不少建設開工，光是科學城內至少有2千位研發人員進駐，整個計劃創造大量就業機會，預期可帶進的移入人口多，建商也多了投資的信心。

謝銘源表示，今年3月高鐵局進行新竹、台中和台南站高鐵台南站周邊的土地標售，僅台南有4筆土地順地脫標，均為住宅用地，台糖也於農曆年前的年終記者會中宣布，要斥資12.8億元在沙崙推出智慧綠宅，目前計畫採出租方式，預估投資報酬率可達4到5%， 加上近年的公共建設陸續到位，可望帶動區域經濟發展。

歸仁地區隨著大型建設進駐，房市熱絡，是這幾年來台南漲幅最大的區域。圖／本報資料照...
歸仁地區隨著大型建設進駐，房市熱絡，是這幾年來台南漲幅最大的區域。圖／本報資料照片
分享
台南高鐵站附近重要建設陸續進駐，成為新政府翻轉南北的指標。圖／本報資料照片
台南高鐵站附近重要建設陸續進駐，成為新政府翻轉南北的指標。圖／本報資料照片
分享
台南沙崙附近發展指日可待，台糖土地標售每坪破10萬元，也立刻被標走。圖／本報資料...
台南沙崙附近發展指日可待，台糖土地標售每坪破10萬元，也立刻被標走。圖／本報資料照片
分享
沙崙綠能城，鄰近台南高鐵站與國道，交通便利。圖／台南市政府提供
沙崙綠能城，鄰近台南高鐵站與國道，交通便利。圖／台南市政府提供
分享

高鐵東海大學房地產

相關新聞

鄭明典：台灣天氣將轉變成鋒前暖區 空氣品質恐變差

2019-03-05 07:27

吳德榮：明起至周日 全台天氣春寒雨若泉

2019-03-05 07:15

高度近視、眼睛外傷 都是青光眼高危險群

2019-03-05 01:54

健康你我他／花博賞蘭 今年春天特別美

2019-03-05 01:54

小心！青光眼有遺傳性

2019-03-05 01:53

過50歲 一定要做大腸鏡檢查

2019-03-05 01:52

清明國道疏運新招 歷年最優惠

2019-03-05 00:45

中油出包 3月桶裝瓦斯每公斤多漲0.2元

2019-03-05 00:38

春遊補助 星級旅館加碼500元喊卡

2019-03-05 00:35

1人設籍北市 夫妻都享孕前健檢補助

2019-03-05 00:29

北市只聯醫推廣 婚後孕前健檢僅2成

2019-03-05 00:24

響應政府春遊補助 金門研議發消費券加碼

2019-03-04 22:28

閉上眼再翻白眼、不亂說隨便 「成年人」必學10種社交禮儀

2019-03-04 22:21

急性心包膜填塞難預知 醫師：常胸悶覺得喘就要求醫

2019-03-04 20:29

影／首見活體「鮟鱇魚」網笑翻：這嘴有自帶音效！

2019-03-04 20:00

他搭高鐵驚見旁邊乘客「超狂睡姿」 網笑：這腰力不得了！

2019-03-04 19:00

北宜公路道路土石滑落 現場交通管制採單線雙向通行

2019-03-04 18:52

北市新增境外染麻疹個案 嬰兒隨父母赴日探親染病

2019-03-04 18:19

影╱錄製「美女示範478神效放鬆法」 醫師：重點不是美女

2019-03-04 17:51

台北國泰醫院系統大當機 醫師看病開藥全靠手寫

2019-03-04 17:42

狂擦保養品卻沒效？專家：先學正確洗臉，「用錯這個步驟」臉會爛

2019-03-04 17:34

交部擬推春遊補助 桃市決發旅遊加值券鼓勵到桃園玩

2019-03-04 17:32

失智翁誤吞整副假牙 鬼門關前搶回一命

2019-03-04 17:19

出國玩最怕掉護照！3招教你淡定處理輕鬆回國

2019-03-04 16:40

清明連假疏運新招 前一周休國道單一費率7折

2019-03-04 16:18

近6成青壯年人挑戰轉職 小心「職場適應障礙」上身！

2019-03-04 16:10

新增4例麻疹個案 皆為嬰幼童

2019-03-04 15:53

天氣漸好轉 北台灣多雲時晴

2019-03-04 15:13

術後成「舉弱」男 醫師籲及早復健振雄風

2019-03-04 14:44

藥界呼籲暫緩藥價調降 健保署：調價是合乎市場機制

2019-03-04 14:39

商戰開打！ 國際郵輪爭相來台搶客

2019-03-04 14:35

女性如廁胡亂擦 泌尿道感染好苦啊

2019-03-04 14:24

換職場、人變笨 「我失智了嗎？」

2019-03-04 14:17

香腸當營養午餐主食？ 教育部設專法規範

2019-03-04 14:15

等風雨除空汙？環署挨批「佛系應變」

2019-03-04 14:14

大陸冷氣團南下 周三轉濕冷周四12度

2019-03-04 14:12

醫師：4類型虐兒 及時揪出

2019-03-04 14:11

第一線抓漏 兒虐家暴 新北通報速度加快

2019-03-04 14:08

台鐵新票務系統測試網頁上線 歡迎來找碴

2019-03-04 13:53
看更多

熱門文章

準婆婆要求禁回娘家 孝女挺肚：高攀不起

2019-03-04 13:16

出國玩最怕掉護照！3招教你淡定處理輕鬆回國

2019-03-04 16:40

「它們」都在偷花你的錢 年省5600只需一個動作

2019-03-04 09:00

每週生肖／惟中大師：羊注意血光 狗財多體弱

2019-03-04 14:33

一年只有一次！漢來海港自助餐壽星生日最低6折起

2019-03-04 13:16

樂桃航空7周年促銷 飛沖繩最低777元明天零時開搶

2019-03-04 12:36

外國讚台灣健保 王明鉅：登上華郵是驕傲也是悲哀

2019-03-04 08:20

獨╱一般旅館業者反彈 林佳龍星級旅館加碼補助恐生變

2019-03-04 10:03

3月限定！ 漢堡王這4天再推買一送一

2019-03-04 14:32

春遊星級旅館加碼500元生變！觀光局：明下午統一說明

2019-03-04 21:39

中油又出包！桶裝瓦斯每公斤多漲0.2元

2019-03-04 22:00

不敵月租150萬！黑白兩道最愛餐廳錦華樓歇業

2019-03-03 23:11

「奶茶色」讓黃皮膚一秒顯白 3款春天新上市「輕透粉底液」生火盤點

2019-03-04 13:26

學歷貶值！98%畢業生搶就業 創8年新高

2019-03-04 10:14

【即時短評】三波國旅方案變變變 觀光局閉門政策找罵挨

2019-03-04 11:34

吃了養生料理差點沒命 過敏原千百種小心檢測

2019-03-04 11:00

春遊擬加碼補助星級旅館 學者反應兩極

2019-03-04 10:08

樂桃航空開航7週年促銷 搶便宜看這裡

2019-03-04 13:16

影╱青光眼找上年輕人？醫師分析最大戰犯有這些

2019-03-04 17:57

響應政府春遊補助 金門研議發消費券加碼

2019-03-04 22:28

藥界呼籲暫緩藥價調降 健保署：調價是合乎市場機制

2019-03-04 14:39

交部擬推春遊補助 桃市決發旅遊加值券鼓勵到桃園玩

2019-03-04 17:32

后里馬場的馬倒下遊客驚問怎麼了？馬場：舒服躺著休息

2019-03-04 11:43

曖昧「好哥們」交女友了好心碎 三招立刻破除負面情緒

2019-03-04 11:46

清明連假疏運新招 前一周休國道單一費率7折

2019-03-04 16:18

北市新增境外染麻疹個案 嬰兒隨父母赴日探親染病

2019-03-04 18:19

林依晨掰掰！女神綾瀨遙跨海來台搶代言

2019-03-04 17:28

閉上眼再翻白眼、不亂說隨便 「成年人」必學10種社交禮儀

2019-03-04 22:21

台北國泰醫院系統大當機 醫師看病開藥全靠手寫

2019-03-04 17:42

今日星座運勢／射手好運旺走路有風 謙虛不宜躁進

2019-03-05 00:00

明白天回暖 晚上鋒面接近全台有雨

2019-03-04 10:56

台灣燈會的驕傲 花燈將至歐、亞等國參展

2019-03-04 13:18

跳槽轉職變笨？ 小心你得了這種病

2019-03-04 10:56

連假空品雙北也淪陷 環團批環保署「佛系應變」

2019-03-04 10:54

女生如廁後擦拭方向很重要 搞錯小心感染發燒

2019-03-04 10:12

義美消化餅草莓冰淇淋IG熱傳 吃貨搶嘗鮮

2019-03-04 23:43

狂擦保養品卻沒效？專家：先學正確洗臉，「用錯這個步驟」臉會爛

2019-03-04 17:34

急性心包膜填塞難預知 醫師：常胸悶覺得喘就要求醫

2019-03-04 20:29

林志玲最愛的卡通聯名內衣 日本人也得來台灣買

2019-03-04 13:48

林佳龍引物流業不滿！周末上班 加班費該怎麼算

2019-03-04 14:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top