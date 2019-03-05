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吳德榮：明起至周日 全台天氣春寒雨若泉

2019-03-05 07:15聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天各地中高雲增多、仍可見陽光，為多雲時晴的天氣，東半部及山區有局部零星降雨的機率，西半部及金馬易起霧；白天明顯回暖。北部高溫約在26、27度，中部28度左右，南部可達32度左右，東部約可升至28度。

明晨至周五鋒面通過及大陸冷氣團南下，氣溫逐日下降，北台灣再轉濕冷，為春寒料峭的天氣，其他地區也略轉冷，應注意保暖；周四晚、周五晨氣溫降至最低，北台灣沿海空曠地區將降至12度左右，都會區降至13、14度。

周五白天至周六冷空氣雖逐漸減弱，但因雲多降雨、氣溫回升有限，北台灣仍濕冷。周日另一波鋒面及東北季風南下、氣溫略降，北台灣持續濕冷。下周一天氣才好轉。

他說，周三起至周日連5天，台灣的天氣也進入春寒雨若泉(濺)的情境。由於華南至台灣附近水氣很多，帶來的降雨範圍大，有時擴展至中部，甚至於全台；不但兩波鋒面通過前後，伴隨局部性陣雨或雷雨，局部地區並有較大雨勢，其他時間亦有明顯降雨發生的機率；出門要攜雨具，並隨時注意最新的預報資料。

他說，連續濕冷令人不適，但至少這波降水對桃竹苗水庫，是會有些微幫助的，儘管所降的雨量比完全舒解缺水所需的，還有段不小的差距。

氣象局說，明天鋒面通過及大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉為濕冷，中部以北及東北部地區天氣相當不穩定，會有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨。

從周四至周日均是受華南雲雨區東移影響，水氣明顯偏多，各地天氣不穩定，北部及東北部有局部大雨發生的機率；尤其周四、周五同時在大陸冷氣團影響之下，北台灣氣溫下降，為冷氣團影響最明顯的時候，可謂春寒料峭，預估北部及東北部低溫僅12、13度，中部14、15度，南部、東部及東南部16至18度，北台灣一整天偏冷，其他地區早晚偏冷，春寒雨若泉，請做好保暖措施。

今天各地天氣。圖／取自氣向局網站
今天各地天氣。圖／取自氣向局網站
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冷氣團保暖

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