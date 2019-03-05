吳德榮：明起至周日 全台天氣春寒雨若泉

2019-03-05 07:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天各地中高雲增多、仍可見陽光，為多雲時晴的天氣，東半部及山區有局部零星降雨的機率，西半部及金馬易起霧；白天明顯回暖。北部高溫約在26、27度，中部28度左右，南部可達32度左右，東部約可升至28度。

明晨至周五鋒面通過及大陸冷氣團南下，氣溫逐日下降，北台灣再轉濕冷，為春寒料峭的天氣，其他地區也略轉冷，應注意保暖；周四晚、周五晨氣溫降至最低，北台灣沿海空曠地區將降至12度左右，都會區降至13、14度。

周五白天至周六冷空氣雖逐漸減弱，但因雲多降雨、氣溫回升有限，北台灣仍濕冷。周日另一波鋒面及東北季風南下、氣溫略降，北台灣持續濕冷。下周一天氣才好轉。

他說，周三起至周日連5天，台灣的天氣也進入春寒雨若泉(濺)的情境。由於華南至台灣附近水氣很多，帶來的降雨範圍大，有時擴展至中部，甚至於全台；不但兩波鋒面通過前後，伴隨局部性陣雨或雷雨，局部地區並有較大雨勢，其他時間亦有明顯降雨發生的機率；出門要攜雨具，並隨時注意最新的預報資料。

他說，連續濕冷令人不適，但至少這波降水對桃竹苗水庫，是會有些微幫助的，儘管所降的雨量比完全舒解缺水所需的，還有段不小的差距。

氣象局說，明天鋒面通過及大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉為濕冷，中部以北及東北部地區天氣相當不穩定，會有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨。