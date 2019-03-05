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清明國道疏運新招 歷年最優惠

2019-03-05 00:45聯合報 記者吳姿賢侯俐安／台北報導

今年清明連假前1周休高公局採單一費率7折收費。 圖／聯合報系資料照片
今年清明連假前1周休高公局採單一費率7折收費。 圖／聯合報系資料照片
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去年清明連假被譽為史上最塞，國道用路人怨聲不斷。交通部高速公路局昨天宣布，今年清明連假疏運新措施，前一周的周休（三月卅日、卅一日）首度採取單一費率再七折，小型車中長途費用每公里○˙六三元，是歷年清明連假最優惠的一次，盼達到分流效果。另外，連假收假日凌晨零時至上午十時，再度試辦國道暫停收費。

去年清明連假第一天，國道南向交通量創歷史新高。高公局表示，前幾年清明連假前一周的周休，國道經常湧入提早掃墓的車潮，交通量可達平日一˙三倍。

歷年清明連假前一周的周休，實施一般日費率七折或八折優惠，小型車中長途費用每公里各為○˙八四元及○˙九六元。

高公局今年首度採取新措施，連假前一周的周休，也就是三月卅日及卅一日，國道全線單一費率再打七折。高公局試算，今年打折後收費每公里為○˙六三元，比往年節省不少。

高公局建議，中長途旅次用路人可提前掃墓，短途旅次建議行駛地方道路。另也實施匝道儀控及開放路肩，卅一日當天國五北上高乘載管制時段為下午二時至晚上九時。

此外，今年清明連假為四月四日至四月七日，高公局表示，連假期間國道全線每日凌晨零時至五時暫停收費，四月七日收假日再次試辦凌晨零時至上午十時免收費，吸引北返用路人利用上午離峰時段行駛。

中央警察大學教學系兼任副教授李克聰認為，交通部長林佳龍上台後講究「接地氣」，春節、二二八連續假期，正好因為春節連假長達九天，二二八連假又非常接近，車流量被分散，民眾抱怨聲浪不明顯。不過他指出，不過清明連假民眾有掃墓需求，「不能只靠碰運氣」。

李克聰認為，高公局新措施未必有效，若希望用路人提前一周掃墓，建議三月卅日至卅一日能收得更便宜、甚至免費，但四月七日恢復正常收費，才能透過差別費率，將車潮引導到連假前一周，否則民眾仍會集中在四月七日上路。

連假國道春節

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