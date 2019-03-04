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春遊補助急轉彎 星級旅館加碼500元生變

響應政府春遊補助 金門研議發消費券加碼

2019-03-04 22:28聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

針對交通部觀光局推的春遊補助，金門縣觀光處長丁健剛今天表示，金門一定會再加碼補助，目前傾向會用發放消費券的方式，但加碼金額與條件目前還在研議中，希望將辦法制訂的更完善，普及到各旅客身上。

交通部觀光局4月將推春遊補助方案，不分年齡、每人補助住宿500元，另外搭台鐵、高鐵、住星級旅館、員工旅遊或青年到離島玩等，還研擬加碼補助500元，等於每人最高補助1千元。縣府對此事相當重視，金門縣觀光處也開會研商，希望響應此項措施，吸引更多的觀光客上「門」來。

丁健剛表示，依據他們討論，應該會傾向「消費券」的補助措施來進行，讓旅客拿到券後，能直接在金門消費，包括特產業、旅宿業、餐飲業、租車業…等皆可使用受惠，全面活絡在地產業，帶動觀光另一波熱浪。

但有鑑於3年前推出「消費券」時，因為辦法不夠嚴謹，以致招受部分民眾批評「只有少數人得利」；觀光處也強調，會研擬周延措施，讓補助能真正落實到每個旅客身上。

針對觀光局有意將補助措施訂為旅客每次補助500元，離島的次數提高為2次，觀光處認為，觀光客不太可能短期連續來離島2次，建議應該朝向讓他們連續住2夜，這部份，縣府會持續來溝通爭取。

交通部觀光局4月將推春遊補助方案，金門縣觀光處也開會研商，希望響應此項措施，吸引...
交通部觀光局4月將推春遊補助方案，金門縣觀光處也開會研商，希望響應此項措施，吸引更多的觀光客上「門」來。記者蔡家蓁／攝影
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交通部觀光局4月將推春遊補助方案，金門縣觀光處研擬發放消費券加碼補助，讓旅客拿到...
交通部觀光局4月將推春遊補助方案，金門縣觀光處研擬發放消費券加碼補助，讓旅客拿到券後，能直接在金門消費。記者蔡家蓁／攝影
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金門消費券高鐵

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