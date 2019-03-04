春遊星級旅館加碼500生變！觀光局：明下午統一說明

2019-03-04 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



交通部春遊補助方案，星級旅館惹議喊卡。交通部觀光局4月將推春遊方案，交通部長林佳龍日前宣布方案為每人住宿補助500元，入住星級旅館再加碼500元，引發非星級旅館業者抗議，觀光局長周永暉、副局長張錫聰等人今晚邀旅行與旅宿業者餐敘座談，長達3小時溝通後達成共識，旅宿業者晚間表示，觀光局同意住宿補助一視同仁，星級旅館補助喊卡。

對此，觀光局副局長張錫聰表示，今天會議有達成很多共識，明天下午將召開記者會統一說明。

觀光局參考美國制度，辦理星級旅館評鑑近10年，盼提升旅館服務水準，不過全台只有460家星級旅館，佔總數只有17％。旅館商業同業公會全國聯合會理事長張榮南說，不反對推廣星級旅館，但「輔導歸輔導、補助歸補助」，觀光局應該用其他政策鼓勵星級旅館，而非跟補助混為一談，否則獨厚少數業者將產生排擠效應，不僅擾民也撕裂觀光產業。

今天一度傳出林佳龍指示觀光局重新研究，要求補助方式一切從簡、若沒共識甚至可延後公布春遊方案。不過歷經3小時討論，晚間9時座談結束，張榮南表示，今天會議氣氛並不好，旅遊業要求觀光局一視同仁補助500元，也讓星級旅館業者不爽。但他在會中指出，旅客到一般旅館補500元、到星級旅館補1000元，補500的旅客是比較「細漢」嗎？

張榮南說，春遊方案冒出星級旅館補住本來就不對，全台有83％旅館不願加入星級旅館，觀光局應該去檢討制度，為什麼大家不加入？就是因為沒有利多，觀光局應檢討的是制度面，而不透過差別補助去逼人加入。所幸最後觀光局接受，住宿補助「一視同仁」，旅館業的目的也已達到，「我們是在幫觀光局化解危機」。

至於交通部長林佳龍日前表示，旅客一般住宿補助500元外，凡是住宿星級旅館、企業組團招待員工、青年到離島旅遊，均可再額外加碼500元，另外，地方政府也可搭配加碼補助。預計投入8.6億元，可望創造62.5億元觀光效益。

據了解，今天會中討論星級旅館最為激烈，最後也再星級旅館爭議明確達到共識。至於企業組團招待員工、青年到離島旅遊，仍可補助500元。