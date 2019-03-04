麻疹病例再增4例 曾出入松山小港機場要當心

2019-03-04 19:09 中央社 台北4日電



疾管署今天公布新增4例麻疹個案，1例為國內感染，另3例分別為日本、越南及印尼境外移入，其中2名個案於可傳染期間曾搭機且出入松山機場、高雄機場，呼籲民眾提高警覺。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿公布此消息，疾管署副署長羅一鈞表示，該名日本境外移入個案是1名年僅7個月大的男嬰，他雖在日本出生卻隨父母在台灣長住，1月27日至2月24日到東京、埼玉縣探親，搭乘長榮航空BR191班機從羽田飛回台北時，因出現發燒症狀被發燒篩檢站攔下，隨後就醫。

羅一鈞說，該名日籍男嬰第1次就醫就認為是感冒，直到第2次就醫才因出疹被懷疑是麻疹，也是近3年日本境外移入麻疹首例。

另2例境外移入則分別自越南及印尼境外移入，為5歲台籍女童及6歲俄羅斯籍男童觀光客；而在國內感染的8個月女嬰，一開始也被認為是玫瑰疹、腸病毒等，第3次就醫才懷疑是麻疹，由於其在過年期間曾出入不少公共場所，感染源仍有待釐清。

羅一鈞說，根據調查，日本及印尼的境外移入個案在可傳染期間內曾出入公眾場所，日本境外移入個案2月24日至3月1日曾搭乘多次搭乘公車、出入超市、百貨公司等地；印尼境外移入個案則於2月23日搭乘華信航空AE986班機從香港飛往高雄，晚間6時入境。

他表示，目前4名個案，2名居家隔離中、1名住院隔離及1名已出院並解除隔離。

根據疾管署統計，今年截至目前國內累計27例麻疹病例，14例為國內感染，另13例境外移入病例，感染國家為越南6例、菲律賓5例、印尼及日本各1例。

羅一鈞指出，日本今年至第7週累計多達222例麻疹病例，是2009年以來同期最高，以大阪地區個案較多，東京今年則已有14例、埼玉縣1例。