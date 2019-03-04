北市新增境外染麻疹個案 嬰兒隨父母赴日探親染病

2019-03-04 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



台北市新增1例境外移入麻疹確定病例。照片為示意圖。 圖／疾管署提供 分享 facebook 台北市新增1例境外移入麻疹確定病例，個案居住於台北市為未滿1歲的嬰兒，經台北市衛生局疫情調查後發現個案無相關疫苗接種史，於今年1月至2月底隨父母至日本探親，2月24日入境當日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，就醫診斷為感冒，2月28日因出現紅疹於隔日再次就醫，經通報檢驗於3月3日確診。

衛生局表示，該名麻疹病患可傳染期為2月24日至3月4日，目前已掌握曾接觸過之同班機旅客、相關醫護人員、病患及家人名冊共計51名，其他相關活動地接觸者持續匡列中。

衛生局指出，個案可傳染期間有大眾運輸活動史，提醒民眾若曾於相同時段出入相關場所，請自主健康管理18天，一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應戴口罩並聯繫衛生局或健康服務中心安排就醫。

台北市衛生局疾病管制科長歐佳齡指出，麻疹為高傳染性疾病，主要症狀為發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽及口腔黏膜有柯氏斑點（koplik spots) 、紅疹，潛伏期7至18天，出疹前後4天均具傳染力，衛生局呼籲，若曾於個案可傳染期有接觸之民眾，近期如有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等症狀，應儘速洽衛生局防疫專線2375-3782，由衛生局協助安排就醫。