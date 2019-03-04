青光眼找上年輕人？醫師分析最大戰犯有這些

2019-03-04 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



青光眼不再是老人專利！青光眼過去好發於年過40歲者，但醫師指出，隨高度近視族群年輕化，青光眼發生年齡也下降，30歲年輕人也可能發生。提醒有高度近視、家族史、糖尿病或眼睛曾外傷者，應定期接受視野檢查，及早發現及早控制眼壓，才可有效減緩視神經惡化速度，保有可用視力。

台北榮總青光眼科主治醫師柯玉潔表示，青光眼是一種視神經病變，造成原因是原本由睫狀體分泌並提供眼睛營養與代謝的「房水」，無法順利透過組織「小樑網」排出，房水愈積愈多，進而使眼壓增加，長期下來會導致視野缺損。

但是，青光眼初期症狀不明顯，病人難以自我偵測。柯玉潔說，不少患者發現時就醫已是疾病後期，治療預後差，所以青光眼又被稱為沉默的視覺殺手，且據世界衛生組織統計資料，青光眼同時是排名全球「致盲率」第二的眼疾。

所以，青光眼高危險群應特別警覺，以及早治療來控制眼壓，包括有高度近視、家族史、糖尿病、眼睛外傷等人。此外，青光眼盛行率也會隨年齡增加上升，40歲以上應特別注意。但隨高度近視族群增加，青光眼發生年齡也有年輕化趨勢。

北榮眼科部主任劉瑞玲表示，青光眼治療有三種方法，包括點藥、雷射及手術，主要目的皆是控制眼壓不增加，減緩視神經受損速度。通常藥物及雷射效果不佳者，或點藥出現過敏刺激情形，才會進行進一步的手術治療。

但是，傳統手術是切開結膜引流房水，傷口較大，手術時間長，縫合後的線頭也會刺激眼睛，病人會因此覺得刺痛不舒服，甚至出現發炎反應。

北榮眼科團隊自去年3月引進最新的微創手術，以2毫米口徑的吸管將外徑僅0.15毫米的導管置入結膜內，由支架進行房水排出，因術後傷口小、沒縫線，異物感也沒了，是患者治療的新選擇。不過該導管需自費約7萬元。

北榮眼科團隊共完成48例微創手術，約七成患者術後達到穩定的眼壓控制，五成患者可脫離青光眼藥物使用，只比發展已久的傳統手術稍低。