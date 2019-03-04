錄製「美女試範478神效放鬆法」 醫師：重點不是美女

2019-03-04 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



春節9天長假、228放4天，想趁機補眠睡到飽，收假後上班接連幾天還是無精打采，聯新國際醫院（原壢新醫院）精神科主治醫師林博指出，這情況很可能是大腦沒完全放鬆休息，連續假日或平常周六、周日不上班沒有妥善規畫作息、行程，就算睡眠時間長，大腦卻還在掛念工作不能充份休息，長期下來分泌過多壓力荷爾蒙，容易產生失眠、焦慮、記性退化等症狀。

林博醫師特別錄製「478呼吸放鬆法影片」PO上YouTube，教民眾在半分鐘內完全使自律神經放鬆，步驟簡單，可以長期練習。影片連結https://www.youtube.com/watch?v=T4RHqYOtCcU，他還用文字提醒點閱的網友「美女不是重點」，有些網友看見「美女」也忍不住笑著回應「果然不是重點」。

林博表示，只要大腦沒真正放鬆休息，即使放假都在補眠，睡再多還是會疲倦。現代人的大腦幾乎是24小時運作，長期處於緊張、焦慮的備戰狀態，上班族工作步調緊湊，在辦公室緊盯著電腦螢幕或是不停滑手機跟主管傳訊息，即使在家育兒的全職媽媽也不得閒，隨時注意嬰幼兒一舉一動。

林博說，精神科門診將近八成病友都有失眠、焦慮、緊張、恐慌等情緒困擾，或是還沒65歲就出現記性退化，這些都可能是長期壓力累積引起的症狀。此外，在季節變化、突然面臨壓力，或是婦女生產後大腦血清素會降低，也容易造成大腦持續運作，無法休息。臨床上也遇過不少過動兒的媽媽，因為照顧過動兒孩子，產生嚴重的緊張焦慮情緒。

面對這類患者上門確診後，醫師會開立血清素藥品補充腦部營養，病友通常3至5周後可以進步50%，約7周就可完全康復。

除了藥物的治療，運動、飲食和放鬆呼吸法，也可以幫助大腦獲得休息。林博表示，根據研究報告指出，讓大腦休息最有效的方法是規律運動，每周運動3次，每次運動超過20分鐘心跳每分鐘要超過100下，這時大腦會自動降低壓力的敏感度，七較不容易緊張。

除了運動，也可以食用深海魚油，或是鮭魚這類富含Omega-3脂肪酸的魚類。另外，初學者不妨按照478呼吸法，也就是用鼻子吸氣4秒，憋氣7秒，再從嘴巴吐氣8秒。透過自我呼吸練習，放鬆身體、穩定大腦壓力。

林博醫師建議，民眾平時應有規律的生活作息、降低物質慾望，不要跟著潮流追逐新事物，假期事先規畫行程，不要漫無目的整天昏睡、發呆，甚至暴飲暴食，避免讓大腦大量分泌壓力荷爾蒙，讓身體更加疲勞。