出國玩最怕掉護照！3招教你淡定處理輕鬆回國

2019-03-04 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



春暖花開的季節，正是適合出國旅遊的旺季，不過出國旅遊雖好玩，但若是一不小心掉護照，甚至是護照被搶，應該是所有旅客的惡夢，因為護照等同於國際身分證，如果遺失的話，不僅立刻變成沒有身分的人，還會因此上不了飛機回不了國。其實只要掌握3招就可以輕鬆解決護照遺失的窘境，淡定補證明回國。

若是出國期間護照不小心弄丟，可利用這3招順利回國。圖／本報系資料照 分享 facebook

1.出國前必帶

除了自行準備多張大頭照，以避免臨時找不到地方拍照外，護照遺失需要有證明能證明是中華民國國民，因此出國前務必準備護照影本，另也可以將身分證或健保卡、駕照等正本或影本，或是註明身分證號碼的照片，可加速駐外單位協助申請補發。

若是無法提供也可以委託台灣的親友聯繫外交部，提供戶籍謄本等相關文件證明是國人。可以打電話到外交部旅外國人急難救助服務專線+886-800-085-095，另有旅外國人急難救助全球免付費專線：800-0885-0885，可適用日、韓、港、澳門、星、泰、馬、菲、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、瑞典、義大利、比利時、荷蘭、以色列、阿根廷等22個國家。或是委託在台親友撥打國內免付費0800-085-095，中國大陸地區則撥打海基會緊急服務專線+886-2-2533-9995，外交部會依照旅客目前所在地，安排鄰近的駐外館處聯絡。

2.當地警察機關報案

護照遺失首先最好能在當地警察機關報案，取得遺失證明文件，以便回國後辦理新護照。倘若沒有辦法取得報案資料，回國申請新護照時，也可以直接與外交部說明無法取得緣由，外交部會以遺失護照說明書給予補辦。

3.直接付費補辦

若是距離外館處不遠，也可以直接前往外館處申請快速核發替代文件，以免費的入國證明書持憑證返國後，再到外交部辦理補發護照。或是直接付費補辦護照，但遺失補發護照效期較短，通常只有3年為限。不過，若是遺失護照時間為旅程中間，有需要再繼續走行程，或是到其他國家，入國證明書只可用在航空公司辦理登機以及入境台灣使用，所以若要繼續行程，還是得補辦護照為佳。

此外，由於許多國家出入境都需經過證照查驗，倘若護照遺失，再補發護照的資料與該國入境資料不符合，最好是帶著警察機關的報案文件以茲證明。

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