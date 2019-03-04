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青光眼患者年輕化 醫：高度近視是危險族群

2019-03-04 16:54中央社 台北4日電

青光眼不再是老人專利，醫師表示，過去年過40歲才是青光眼好發族群，但隨近視率愈來愈高，青光眼也出現年輕化趨勢，恐致不可逆的視野缺損，尤其高度近視者更應提高警覺。

台北榮民總醫院眼科部青光眼科醫師柯玉潔表示，青光眼是一種是神經病變，會導致視野缺損，疾病末期中心視力會受損，甚至喪失光感，但因疾病初期只有周邊視野微微變暗、中心視力都正常，患者很難察覺異樣，直到發現視力受損，往往為時已晚。

柯玉潔指出，2020年全球40至80歲人口當中，約有7960萬人罹患青光眼，其中有1120萬人雙眼失明，高居全球失明主因第二名，而且是不可逆的疾病。

根據統計，2015年全台有34萬人罹患青光眼，約占總人口的1.6%，其中29萬人年齡超過40歲。

多數青光眼是眼壓過高、壓迫到視神經所致，而眼壓則和眼睛裡的「房水」息息相關。柯玉潔解釋，房水由睫狀體分泌，將養分運送到角膜並帶走廢物，透過小樑網排出，若因老化、體質、藥物等因素導致排水速度變慢，就可能使眼壓過高。

北榮眼科部主任劉瑞玲表示，青光眼治療方式很多，早期會以藥物降低眼壓，若是藥物效果不佳，就得以手術導流房水，但傳統手術會在結膜留下6到8mm的傷口、鞏膜傷口約3到5mm，且術後早期視力不穩定，手術的縫線也可能使眼睛刺痛或發炎，很多患者說什麼都不願動手術，視野缺損愈來愈大。

北榮自去年3月引進微創青光眼手術，利用細小的中空軟導管將房水從前房引流到結膜組織、降低眼壓，手術時間也只要30至60分鐘，不需切開結膜與鞏膜，術後恢復較快，至今已完成48例手術，7成術後成功控制眼壓。

劉瑞玲指出，過去年過40歲才是青光眼的好發族群，但如今近視率愈來愈高，尤其是高度近視的患者，眼球、神經可能比一般人更脆弱；臨床觀察發現，近10年來青光眼已出現年輕化趨勢，門診中曾見過年僅30歲就出現嚴重視野缺損的個案，呼籲民眾提高警覺。

手術眼壓近視

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