清明連假疏運新招 前一周休國道單一費率7折

2019-03-04 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



去年清明連假第一天南向交通量創新高，今年為提早疏運車流，交通部高速公路局今天表示，清明連假首次採取前1周休採單一費率7折收費，鼓勵中長程旅次民眾分流，同時延續試辦收假日凌晨0時至上午10時暫停收費。

單一費率再7折收費，高公局試算，小型車中長途費用為每公里0.63元，較歷次清明前一周休實施一般日費率7折（0.84元）或8折（0.96元）節省。

高公局表示，根據大數據統計，去年清明連假第一天，國道南向交通量達73.1百萬車公里，是103年採用電子收費後，南向交通量歷史新高。因應去年經驗，今年首次採清明連假前一周休單一費率七折收費，盼提早紓緩車流。

高公局表示，去年清明節疏運措施為前二周周休採一般日通行費率8折，前年國慶也曾採國道日間離峰7折收費，清明連假單一費率再7折是首度實施，鼓勵中長程旅次民眾，強化分流效果。

高公局新聞稿指出，本次清明連續假期自4月4日至4月7日共4天，為鼓勵民眾提前掃墓分散清明節當日上午車流，近幾年清明連假前1周休國道均提供通行費優惠，今年清明連假前1周休國道全線採單一費率再7折收費，另連假期間收費措施除國道全線每日0時至5時暫停收費外，4月7日收假日再次試辦增加清晨5時至上午10時暫停收費，吸引北返用路人多利用連假最後1日上午離峰時段行駛，轉移連假第3日及最後1日下午北返尖峰車潮。

高公局說，近幾年清明連假前一周休在提前掃墓情形下，國道交通量可達到平日1.3倍，與連假交通量規模相近，需採行疏導措施維持國道服務水準，因此實施單一費率再打7折、匝道儀控及開放路肩措施，並調整3月31日國5北上高乘載管制時段為下午2時至晚上9時，建議短途用路人改走替代道路，以節省時間及金錢。