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近6成青壯年人挑戰轉職 小心「職場適應障礙」上身！

2019-03-04 16:10聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

年後正值轉職潮，根據調查有近6成職人挑戰轉職，重新學習、環境改變使壓力爆表。近期臨床研究指出，喝鷄精對高壓狀態下的短期記憶（Short-term Memory）有正面提升，以維持情緒平穩，保持精神集中，提高工作效率。

根據1111進修網針對全台25到45歲青壯上班族進行線上問卷調查，發現近6成職人挑戰轉職，重新學習、環境改變成為引爆職人壓力的導火線。報告也顯示，職人普遍追求耐壓力及好體力，同時也要有決策力，而明確決策就要有快速吸收新知、思慮清晰周延能力，工作記憶（Working Memory）就很重要。

雙和醫院研究副院長胡朝榮觀察指出，近來因為「職場適應障礙」而求診的比例激增，主因就是重新學習、環境改變使引發壓力。若長期處高壓狀態，認知功能及職場表現呈倒U型曲線，表現下滑產生無力感，進入負面循環。他建議，除了保持良好作息、適時休息，培養正向心理素質外，攝取均衡營養，適時補充有著提振思緒的保健飲品，有助高壓狀態下維持情緒平穩、精神集中，提升工作效率。

此外，白蘭氏三得利健康保健食品部門副總暨科學研究與應用部部長中尾嘉宏博士公布白蘭氏鷄精臨床實驗，以一般蛋白質飲品為對照組，對比白蘭氏鷄精功效。結果發現，受試者服用白蘭氏鷄精一周後，工作記憶提升8.5%，此外，壓力下也能提升短期記憶，面臨中等壓力的受測者呈現10%提升幅度，高壓族群改善幅度20%，顯示承擔壓力愈大，受試者短期記憶提升幅度也愈大。

喝出職場競爭力！白蘭氏雙認證鷄精為職人加油。圖／白蘭氏鷄精提供
喝出職場競爭力！白蘭氏雙認證鷄精為職人加油。圖／白蘭氏鷄精提供
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臨床研究指出，喝鷄精能對高壓狀態下的短期記憶（Short-term Memory...
臨床研究指出，喝鷄精能對高壓狀態下的短期記憶（Short-term Memory）有正面提升。圖／白蘭氏鷄精提供
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