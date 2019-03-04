近6成青壯年人挑戰轉職 小心「職場適應障礙」上身！

2019-03-04 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



年後正值轉職潮，根據調查有近6成職人挑戰轉職，重新學習、環境改變使壓力爆表。近期臨床研究指出，喝鷄精對高壓狀態下的短期記憶（Short-term Memory）有正面提升，以維持情緒平穩，保持精神集中，提高工作效率。

根據1111進修網針對全台25到45歲青壯上班族進行線上問卷調查，發現近6成職人挑戰轉職，重新學習、環境改變成為引爆職人壓力的導火線。報告也顯示，職人普遍追求耐壓力及好體力，同時也要有決策力，而明確決策就要有快速吸收新知、思慮清晰周延能力，工作記憶（Working Memory）就很重要。

雙和醫院研究副院長胡朝榮觀察指出，近來因為「職場適應障礙」而求診的比例激增，主因就是重新學習、環境改變使引發壓力。若長期處高壓狀態，認知功能及職場表現呈倒U型曲線，表現下滑產生無力感，進入負面循環。他建議，除了保持良好作息、適時休息，培養正向心理素質外，攝取均衡營養，適時補充有著提振思緒的保健飲品，有助高壓狀態下維持情緒平穩、精神集中，提升工作效率。