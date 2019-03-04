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新增4例麻疹個案 皆為嬰幼童

2019-03-04 15:53聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

衛福部疾管署表示，國內新增4例麻疹確定病例，其中1例為國內感染之8個月女嬰(案1)，另3例分別為日本、越南及印尼境外移入(下稱案2、案3、案4)之7個月外籍男嬰、5歲女童及6歲外籍男童，發病日介於2月18日至2月24日、出疹日介於2月19日至2月28日；目前4名個案2名居家隔離中、1名住院隔離及1名已出院並解除隔離。

今年截至目前國內累計27例麻疹病例，14例為國內感染，另13例境外移入病例，感染國家為越南6例、菲律賓5例、印尼及日本各1例。

疾管署副署長羅一鈞表示，此次境外移入的三名嬰幼兒中，案2七個月大的男嬰為日本籍，日前返回日本東京探親，在回台當天發燒而在機場被攔檢，經二次就醫確診為麻疹，這也是近三年來首例自日本境外移入個案。

案3的五歲女童則是新住民二代，日前隨家人返回越南探親遭感染，該女童已接種過第一劑MMR疫苗，但尚未接種滿五歲至小學入學前該施打的第二劑，因此保護力較差。另外，案4的6歲外籍男童則是俄羅斯人，雖家人來台灣觀光，但來台之前曾去過印尼峇里島旅遊，推估是在當地感染，由於該案是觀光客，需在飯店進行隔離。

羅一鈞表示，三歲以下嬰幼兒感染麻疹有千分之二死亡率，嚴重可能併發肺炎、呼吸衰竭或腦炎而死亡，因此出生後滿一歲接種MMR疫苗相當重要。

根據統計，我國滿一歲至五歲前，第一劑MMR的接種率為98.7%，仍有約1萬3千名幼兒尚未完成第1劑MMR疫苗，這些幼童中，絕大部分是戶籍在台灣但沒有居住在國內，另有五、六百名幼童行方不明，由衛生單位轉介社工追蹤；而滿五歲至小學入學前須接種第二劑疫苗，此時就有更好的保護力。

根據衛生單位掌握狀況，此次新增四案麻疹患者中，案1接觸者共195人(監測至3月13日)、案2接觸者共81人(監測至3月22日)、案3接觸者共191人(監測至3月19日)、案4接觸者共140人(監測至3月16日)。另其中2名個案可傳染期間有大眾交通運輸或公共場所活動史，提醒曾於附表時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等麻疹前驅症狀，應配戴口罩儘速就醫並告知接觸史。

今年國際麻疹疫情較為嚴峻，越南自去年12月疫情上升，今年截至2月底全國累計500例確診；菲律賓今年截至2月28日累計近15,000例，其中238例死亡；泰國今年截至2月23日，全國已報告1,138例，高於去年同期；日本今年至第7週累計222例，為2009年以來同期最高；病例中33例為境外移入，感染國以菲律賓13例為最多，其次為越南8例；印尼於2018年累計確診4805例。

麻疹個案活動史。圖／衛福部疾管署提供
麻疹個案活動史。圖／衛福部疾管署提供
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麻疹越南疫苗

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