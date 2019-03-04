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行房太激烈要當心 男子陰莖折斷變軟又變彎

2019-03-04 15:17中央社 台北4日電

平均每幾個月就有男性因性行為太激烈，導致陰莖輕重不等的陰莖折斷受傷（情境圖，非文...
平均每幾個月就有男性因性行為太激烈，導致陰莖輕重不等的陰莖折斷受傷（情境圖，非文中當事人。） 圖／Ingimage
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一名40多歲男性在性行為中衝過頭，發生輕微陰莖折斷，但他認為勃起仍正常便沒有就醫，數月後陰莖愈來愈彎、長度縮短，硬度也不如以往，趕緊就醫發現陰莖已因受傷纖維化。

台灣男性學醫學會常務理事、台北馬偕醫院泌尿科主治醫師蔡維恭今天在記者會中表示，類似案例在門診時有所聞，平均每幾個月就有男性因性行為太激烈，導致陰莖輕重不等的陰莖折斷受傷，年齡層遍及20至60歲。

蔡維恭指出，仔細一問，患者幾乎都在勃起狀態下意外撞擊受傷，尤其是轉換性交姿勢時最易發生，例如女上男下就是常見的受傷危險姿勢。

他表示，嚴重的陰莖折斷會立即出血、瘀青變黑，並且出現腫痛等症狀，經常在第一時間就會往醫院跑。

不過，較輕微的陰莖折斷則容易被忽略，蔡維恭解釋，輕微陰莖折斷可能造成陰莖皮下部位的海綿體組織受損以及微血管破裂出血，但發生當下患者往往不覺有異，直到幾個月後陰莖因纖維化出現明顯彎曲，或者摸得到硬塊，才開始擔心。

蔡維恭強調，若陰莖受傷卻置之不理或沒有適當治療，陰莖彎曲的情況可能越來越嚴重，最後可能導致角度過大而無法順利進入陰道，也可能縮短、硬度退步等後遺症。

若陰莖彎曲不到30度，大多以保守治療為主，國外已有藥物注射治療，而在國內也常使用負壓助勃器、幫助復健，預防或減少陰莖縮小或纖維化的機會；不過，一旦彎曲超過30度以上，就得考慮進行手術來截彎取直，或是靠整形及人工陰莖恢復外觀。

陰莖患者性行為

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