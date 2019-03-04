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術後成「舉弱」男 醫師籲及早復健振雄風

2019-03-04 14:44聯合報 記者簡浩正╱即時報導

攝護腺癌手術後，須注意後續復健，否則可能影響性生活。一名58歲的男子以手術根除攝護腺癌，保留兩側神經；但術後發現勃起緩慢。泌尿科醫師表示，部分患者會在術後有勃起功能問題，可透過藥物、打針等方式協助外，並建議以助勃器等工具進行陰莖復健。

這名男子有糖尿病史，做年度健康檢查時發現PSA（攝護腺特異抗原）指數驟增，進一步切片檢查後確診為攝護腺癌一期，所幸無擴散而決定以手術根除。

收治病例的馬偕醫院泌尿科主治醫師蔡維恭表示，該患者術前跟太太每月有1至2次性行為，術後性事總覺「力不從心」，來詢問何時恢復。蔡維恭解釋，據研究證實，攝護腺癌根除術後可能造成勃起神經麻痺或損傷，而無法正常夜間勃起，成為「舉弱」男，後經藥物與復健而好轉。

蔡維恭指出，一般來說建議患者在手術6周後再開始性交，因多數患者此時差不多復原，無身體不適；但據臨床經驗，約5成患者2年內有勃起障礙，甚至有近1成患者覺得陰莖縮小等困擾，因此鼓勵患者術後儘快接受陰莖復健治療。

台灣男性醫學會理事長暨台大醫院泌尿部主任張宏江表示，根據衛福部統計，2016年全台攝護腺癌新增患者為5359人，去年則推估增至5900人，而在接受手術後3個月，約有5成患者會有勃起功能障礙問題。

北美性醫學會前任主席、美國德州大學醫學院外科終身教授王潤則指出，東西方攝護腺癌患者的差異是，華人的罹病比例相對低，但西方國家除了腫瘤手術外，並同步重視術後的陰莖復健，此為東方國家仍有觀念推廣進步空間。

張宏江指出，攝護腺癌患者若術後有勃起功能問題，可透過藥物（如威而鋼）、打針等方式協助，但口服藥物的成效僅為4成，一般男性患者也不太願意在小弟弟上打針，因此建議儘早以口服藥物加上助勃器（如負壓助勃器）等工具進行陰莖復健外，並可搭配陰莖根部套環，復健最好持續至少一年，協助陰莖勃起維持一定硬度，並預防縮小及纖維化可能，讓患者成功行房。

馬偕醫院泌尿科主治醫師蔡維恭、台大醫院泌尿部主任張宏江、美國德州大學醫學院外科終...
馬偕醫院泌尿科主治醫師蔡維恭、台大醫院泌尿部主任張宏江、美國德州大學醫學院外科終身教授王潤，齊呼籲男性攝護腺癌患者，若術後有勃起功能問題，可透過藥物、打針、並加上助勃器等工具早日進行陰莖復健，早日恢復雄風。記者簡浩正／攝影
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馬偕醫院泌尿科主治醫師蔡維恭（圖右）表示，建議攝護腺癌患者術後6週再開始性交，患...
馬偕醫院泌尿科主治醫師蔡維恭（圖右）表示，建議攝護腺癌患者術後6週再開始性交，患者此時差不多已復原；另據臨床經驗，約5成患者2年內有勃起障礙，甚至有近1成患者覺得陰莖縮小等困擾，因此鼓勵患者術後儘快接受陰莖復健治療。記者簡浩正／攝影
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台灣男性醫學會理事長暨台大醫院泌尿部主任張宏江表示，據衛福部統計，2016年全台...
台灣男性醫學會理事長暨台大醫院泌尿部主任張宏江表示，據衛福部統計，2016年全台攝護腺癌新增患者為5359人，去年則推估增至5900人，而在接受手術後3個月，約有5成患者會有勃起功能障礙問題，建議早日復健，並最好持續至少一年。記者簡浩正／攝影
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患者復健攝護腺癌

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