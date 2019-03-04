嘉大生以火龍果製染敏化太陽能電池 成果登國際期刊

2019-03-04 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



發展綠能產業，尋找替代能源為目前國家重要政策。嘉義大學電機工程學系江政達教授指導大學生簡亮語，最近以火龍果取代人工合染料製成染敏化太陽能電池研究登上國際期刋，為傳統太陽能板製作造成的環境汙染，開啟新的契機。

以甄試榜首上中興大學電機研究所的簡亮語表示，目前核電廠面臨存廢問題，台灣電力系統遭遇能源危機，染敏化太陽能電池有別於其他種類的發電系統，相對無汙染且成本較低，因而有了以火龍果製作染敏化太陽能電池的想法，將太陽能電池結合至自行開發的轉換晶片，形成一組具有高靈敏度火龍果太陽能電池轉換器，可應用太陽能電池特性來偵測陽光強度。

電機系教授江政達說，基於保護地球，減少傳統太陽能板製作及丟棄後所造成的環境汙染，與學生共同研究有機型態的太陽能電池，歷時2年，利用火龍果製作太陽能電池的實驗發現，相較其他水果材料，發現最後以火龍果本身的染劑，塗在FTO玻璃片上可達到最顯著的電極電壓，並將玻璃片的電極連接至自行開發的轉換晶片，此晶片目前具有出色的靈敏度，透過晶片轉換即可形成具高靈敏度火龍果染敏太陽能電池。可適用在偵測陽光強度的應用上，如感知溫室內蘭花的陽光強度。

江政達指出，新型態不笨重且具環保的太陽能電池將會是未來主流，傳統製作時所形成的化學汙染與丟棄後對環境造成的傷害，是研究者急需克服與認真面對的。