3月限定！ 漢堡王這4天再推買一送一

2019-03-04 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



主打「火烤美味」的速食連鎖業者Burger King漢堡王，日前推出華堡買大送小快閃活動，吸引粉絲搶購。3月份再推出全新漢堡口味「美墨狂歡莎莎堡」，並加碼3/6、3/13、3/20、3/27的11:00~19:00限時買一送一，凡於全台門市購買華堡就送小華堡兌換券乙張。活動消息一出，讓許多南部的民眾敲碗「快來南部展店」。

今年漢堡王積極展店、重回市場，1、2月就開了6間門市，包括北部淡水地區及中部的台中門市。目前漢堡王在全台一共有37間門市，主要分布於台中以北，漢堡王表示，南部高雄地區已陸續找點，今年預計將再展店15至20間門市。

漢堡王正宗美式漢堡「華堡系列」熱銷65年、遍佈73國，是消費者喜好的經典品項。此次風味升級，推出限定口味「美墨狂歡莎莎華堡」，將招牌火烤純牛肉，放入滿滿芝麻的漢堡麵包中，搭配獨家墨西哥莎莎醬及墨西哥辣椒、鮮綠脆嫩生菜、番茄以及融化的莫札瑞拉起司、酥炸洋蔥圈，7種食材疊出豐富的口感。另外，不吃牛的消費者也提供酥炸腿排的「美墨狂歡莎莎雞堡」供以選擇。