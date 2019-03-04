親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

3月限定！ 漢堡王這4天再推買一送一

2019-03-04 14:32聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

主打「火烤美味」的速食連鎖業者Burger King漢堡王，日前推出華堡買大送小快閃活動，吸引粉絲搶購。3月份再推出全新漢堡口味「美墨狂歡莎莎堡」，並加碼3/6、3/13、3/20、3/27的11:00~19:00限時買一送一，凡於全台門市購買華堡就送小華堡兌換券乙張。活動消息一出，讓許多南部的民眾敲碗「快來南部展店」。

今年漢堡王積極展店、重回市場，1、2月就開了6間門市，包括北部淡水地區及中部的台中門市。目前漢堡王在全台一共有37間門市，主要分布於台中以北，漢堡王表示，南部高雄地區已陸續找點，今年預計將再展店15至20間門市。

漢堡王正宗美式漢堡「華堡系列」熱銷65年、遍佈73國，是消費者喜好的經典品項。此次風味升級，推出限定口味「美墨狂歡莎莎華堡」，將招牌火烤純牛肉，放入滿滿芝麻的漢堡麵包中，搭配獨家墨西哥莎莎醬及墨西哥辣椒、鮮綠脆嫩生菜、番茄以及融化的莫札瑞拉起司、酥炸洋蔥圈，7種食材疊出豐富的口感。另外，不吃牛的消費者也提供酥炸腿排的「美墨狂歡莎莎雞堡」供以選擇。

配合新口味推出，漢堡王於3月每週三推出買一送一活動，只要於活動期間11:00-19:00至漢堡王門市點購美墨狂歡莎莎華堡/原味華堡/辣味華堡，不論單點或套餐，均可獲得小華堡兌換券乙張(小華堡兌換券兌換日期：2019/3/6起到2019/4/22止)，每人限購2份，數量有限，售完為止(機場二航外、機場一航、兒園門市恕不適用)。

3/6、3/13、3/20、3/27推出限時買一送一。圖／漢堡王提供
3/6、3/13、3/20、3/27推出限時買一送一。圖／漢堡王提供
分享
新品美墨狂歡莎莎堡系列，單點119元、套餐159元。圖／截取自漢堡王臉書
新品美墨狂歡莎莎堡系列，單點119元、套餐159元。圖／截取自漢堡王臉書
分享
漢堡王3月再推買一送一。圖／截取自漢堡王臉書
漢堡王3月再推買一送一。圖／截取自漢堡王臉書
分享

機場墨西哥淡水

相關新聞

台灣燈會的驕傲 花燈將至歐、亞等國參展

2019-03-04 13:18

吃了養生料理差點沒命 過敏原千百種小心檢測

2019-03-04 11:00

獨╱一般旅館業者反彈 林佳龍星級旅館加碼補助恐生變

2019-03-04 10:03

「它們」都在偷花你的錢 年省5600只需一個動作

2019-03-04 09:00

黑糖與白糖哪個比較好？戒除要命的「糖癮」

2019-03-04 10:46

外國讚台灣健保 王明鉅：登上華郵是驕傲也是悲哀

2019-03-04 08:20

術後成「舉弱」男 醫師籲及早復健振雄風

2019-03-04 14:44

藥界呼籲暫緩藥價調降 健保署：調價是合乎市場機制

2019-03-04 14:39

出發巴黎時裝周 Red Velvet隊長Irene機場秀美腿

2019-03-04 14:14

星級旅館擬加碼500元 春遊補助遭批

2019-03-04 14:08

台鐵新票務系統測試網頁上線 歡迎來找碴

2019-03-04 13:53

首胎高齡產婦已破二成 醫師公會：「適齡生育」很重要

2019-03-04 13:14

春遊補助惹議 觀光局澄清：旅館星級評鑑非為陸客設立

2019-03-04 13:11

樂桃航空7周年促銷 飛沖繩最低777元明天零時開搶

2019-03-04 12:36

高鐵指彰雲路段地層下陷趨緩 營運安全無虞

2019-03-04 12:21

台鐵資產開發中心成立 傳將空降督導的副局長今未現身

2019-03-04 12:16

加碼補助星級旅館 旅館公會：對83%業者是不平等條約

2019-03-04 11:41

【即時短評】三波國旅方案變變變 觀光局閉門政策找罵挨

2019-03-04 11:34

2萬筆資料分析 天蠍座自主健檢比最高

2019-03-04 11:27

癌友發燒別輕忽 體溫39度快就醫檢查

2019-03-04 11:14

拯救受虐兒 醫師提供可高度懷疑的四大兒虐狀況

2019-03-04 11:04

跳槽轉職變笨？ 小心你得了這種病

2019-03-04 10:56

明白天回暖 晚上鋒面接近全台有雨

2019-03-04 10:56

連假空品雙北也淪陷 環團批環保署「佛系應變」

2019-03-04 10:54

老人譫妄症被以為中邪 新研究褪黑激素可預防

2019-03-04 10:22

女生如廁後擦拭方向很重要 搞錯小心感染發燒

2019-03-04 10:12

春遊擬加碼補助星級旅館 學者反應兩極

2019-03-04 10:08

大陸冷氣團後天南下 吳德榮：周四晚、周五晨冷到12度

2019-03-04 07:28

上班日 北部東部涼中南部日夜溫差大

2019-03-04 04:59

護理界女多男少 男護憑專業 打破性別框架

2019-03-04 00:57

「男」丁格爾崛起 7年增近3倍

2019-03-04 00:57

優人物／宣一宴紅燒牛肉 四天照看 詹宏志堅守原味

2019-03-04 00:43

醫奉獎 即起接受推薦報名

2019-03-04 00:29

優人物／透過宣一宴 認識缺席的女主人

2019-03-04 00:25

春遊補助 可在地方辦理

2019-03-04 00:25

提前北返民眾多 國道收假日順暢

2019-03-04 00:25

新竹水情吃緊 今起減壓供水

2019-03-04 00:25

「史上最美燈會」 志工是成功關鍵

2019-03-04 00:25

新北燈會閉幕 破170萬人次

2019-03-04 00:25
看更多

熱門文章

「它們」都在偷花你的錢 年省5600只需一個動作

2019-03-04 09:00

準婆婆要求禁回娘家 孝女挺肚：高攀不起

2019-03-04 13:16

外國讚台灣健保 王明鉅：登上華郵是驕傲也是悲哀

2019-03-04 08:20

獨╱一般旅館業者反彈 林佳龍星級旅館加碼補助恐生變

2019-03-04 10:03

一張圖來了！ 收假上班鋒面、冷氣團相迎 高山恐下雪

2019-03-03 16:29

唐綺陽星座運勢週報：水逆開始 獅子老毛病復發、射手注意溝通

2019-03-04 07:00

她上大號太用力 肛門和尿道口雙雙開出「菊花」

2019-03-03 16:22

大陸冷氣團後天南下 吳德榮：周四晚、周五晨冷到12度

2019-03-04 07:28

不敵月租150萬！黑白兩道最愛餐廳錦華樓歇業

2019-03-03 23:11

冷氣團要來了！ 周四北台灣下探12度 高山可能下雪

2019-03-03 19:07

今日星座運勢／雙魚談判力有助洽商 注意飲食衛生

2019-03-04 00:00

上班日 北部東部涼中南部日夜溫差大

2019-03-04 04:59

不給來不給住不給吃喝 3大原則遠離蟑螂

2019-03-03 19:16

學歷貶值！98%畢業生搶就業 創8年新高

2019-03-04 10:14

對另一半「不再心動」是好事？遇見真愛才會出現3徵兆

2019-03-03 16:42

獨╱護理師「男」力崛起 7年成長約3倍

2019-03-03 21:43

吃了養生料理差點沒命 過敏原千百種小心檢測

2019-03-04 11:00

春遊擬加碼補助星級旅館 學者反應兩極

2019-03-04 10:08

暖冬到春遊被批淪為撒錢 林佳龍：政策是成功的

2019-03-03 15:55

【即時短評】三波國旅方案變變變 觀光局閉門政策找罵挨

2019-03-04 11:34

「男」丁格爾崛起 7年增近3倍

2019-03-04 00:57

「史上最美燈會」 志工是成功關鍵

2019-03-04 00:25

海底、歪腰郵筒 全台45特色郵筒看過來

2019-03-03 15:37

一年只有一次！漢來海港自助餐壽星生日最低6折起

2019-03-04 13:16

樂桃航空7周年促銷 飛沖繩最低777元明天零時開搶

2019-03-04 12:36

后里馬場的馬倒下遊客驚問怎麼了？馬場：舒服躺著休息

2019-03-04 11:43

女童跛行大腿劇痛以為拉傷 發燒就醫竟是骨髓炎

2019-03-03 19:09

影／收假日濕冷！周三冷氣團又來 高山恐降雪

2019-03-03 18:03

明白天回暖 晚上鋒面接近全台有雨

2019-03-04 10:56

台灣燈會閉幕 明年交棒台中

2019-03-04 00:25

連假空品雙北也淪陷 環團批環保署「佛系應變」

2019-03-04 10:54

【她們的世界】陳姵穎／蘇暉筑，看見醜果不完美的美

2019-03-04 06:00

影／台灣燈會最後一天 鯨魚也來趕場？

2019-03-03 16:54

每週生肖／惟中大師：羊注意血光 狗財多體弱

2019-03-04 14:33

石門水庫3月起打折供水 天降及時雨農民春耕不缺水

2019-03-03 17:32

女生如廁後擦拭方向很重要 搞錯小心感染發燒

2019-03-04 10:12

優人物／宣一宴紅燒牛肉 四天照看 詹宏志堅守原味

2019-03-04 00:43

曖昧「好哥們」交女友了好心碎 三招立刻破除負面情緒

2019-03-04 11:46

獨／護理界女多男少 但他們一樣表現不俗

2019-03-03 21:43

新竹水情吃緊 今起減壓供水

2019-03-04 00:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top