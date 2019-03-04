台鐵新票務系統測試網頁上線 歡迎來找碴

2019-03-04 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



台鐵局第四代票務系統經過2月21日上線，目前已啟用全新旅客綜合服務網及開放10人以上團體訂票服務，4月9日起開放預訂乘車日4月23日以後的個人票。台鐵今天釋出新票務系統測試版網頁，歡迎民眾試用後有問題可回傳心得，讓台鐵作為日後優化系統的參考。

根據記者實測，新版訂票網頁有五種模式，分別為快速、完整、兩鐵列車、實名制列車、原住民返鄉等5種。快速模式只要輸入身分證字號、起訖站點、單程或來回、依車次或時段訂票即可。還可選擇是否接受同班車換座位，也就是主動媒合分段空位。

完整模式選擇更多，不但可單程、來回訂票，最多還可「三行程」訂票，不用像過去一樣多次訂票，省了許多麻煩。座位偏好選擇也更多，可不指定，也可優先選擇靠窗、靠走道或桌型位。

選擇站點的時候，不用像過去一樣所有站點列成一長排，必須要往下拉很久才找得到站點。新版網頁可先選擇縣市，就可選擇所屬縣市的站點，版面清爽簡潔許多。