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台鐵新票務系統測試網頁上線 歡迎來找碴

2019-03-04 13:53聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

台鐵局第四代票務系統經過2月21日上線，目前已啟用全新旅客綜合服務網及開放10人以上團體訂票服務，4月9日起開放預訂乘車日4月23日以後的個人票。台鐵今天釋出新票務系統測試版網頁，歡迎民眾試用後有問題可回傳心得，讓台鐵作為日後優化系統的參考。

根據記者實測，新版訂票網頁有五種模式，分別為快速、完整、兩鐵列車、實名制列車、原住民返鄉等5種。快速模式只要輸入身分證字號、起訖站點、單程或來回、依車次或時段訂票即可。還可選擇是否接受同班車換座位，也就是主動媒合分段空位。

完整模式選擇更多，不但可單程、來回訂票，最多還可「三行程」訂票，不用像過去一樣多次訂票，省了許多麻煩。座位偏好選擇也更多，可不指定，也可優先選擇靠窗、靠走道或桌型位。

選擇站點的時候，不用像過去一樣所有站點列成一長排，必須要往下拉很久才找得到站點。新版網頁可先選擇縣市，就可選擇所屬縣市的站點，版面清爽簡潔許多。

台鐵新票務系統測試版網頁（https://tip-sit.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip）開放期間為3月4日至3月15日上午9時30分至下午6時 ，該網頁於非開放時間無法連線，將顯示錯誤訊息。民眾試用後可上網反應意見（https://goo.gl/forms/SK9i99wpuBY7LDhq2），台鐵將確認及審慎評估納入未來優化參考。

台鐵新票務系統測試版網頁。圖／翻攝自台鐵網站
台鐵新票務系統測試版網頁。圖／翻攝自台鐵網站
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