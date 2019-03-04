台灣燈會閉幕 特色花燈將在各地延續展出

2019-03-04 13:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



為期13天的2019台灣燈會於3月3日閉幕，吸引國內、外遊客湧進屏東地區，體驗在地人文風情及欣賞燈藝師們獨一無二的燈藝創作，其中海底世界燈區主燈「珊瑚之心」在3月1日獲得義大利國際設計大賽（A’design award 2019）提名入圍，獲得國際大賞肯定，期待4月份能傳回佳績，目前還向德國紅點、香港等設計大賞提出申請，盼在活動結束後，仍持續在國際曝光，為台灣增添驕傲。

雖然在各方好評及請求延長展出聲下無法延長，但今年突破過往，藝術燈區「屏安時光」、「恆春風巢」、「竹田記事」受邀到丹麥哥本哈根展出；「點亮屏安」、「傳統花燈－芒果豬」、「小鎮漫遊國慶花車」暑假期間將前往日本青森縣參加睡魔祭展出；「一鹿屏安」及「和屏共好」兩座花燈也將前往馬拉西亞參加當地燈會展出，要讓台灣花燈創作能在國外舞台再次發光發熱。

觀光局說，國内民眾不用擔心看不到花燈創作品，好評不斷的主燈「巨鮪來富」、副燈「豐猪爺」、「點亮屏安」、榮獲國際設計大賞提名的「海洋之心」、國際交流區的「海之女神」、「光耀30」大部分作品及休閒座椅等將留在現地，在燈會閉幕後，將永續留置原地成為大鵬灣當地的特色地景；傳燈花燈中「麒麟送子」、「富貴花開」、「一飛沖天」等有7座花燈及許多光環境燈飾都將由屏東市公所典藏，讓各地旅客於燈會結束後到訪屏東，仍可看到各項花燈呈現的另一樣貌。