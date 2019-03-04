台灣燈會的驕傲 花燈將至歐、亞等國參展

2019-03-04 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



2019台灣燈會昨天閉幕，13天來吸引國內、外遊客湧進屏東。交通部觀光局表示，海底世界燈區主燈「珊瑚之心」3月1日獲得義大利國際設計大賽（A’design award 2019）提名入圍，獲得國際大賞肯定，為台灣增添驕傲，許多花燈也將前往國外參展，在國際發光。

觀光局表示，雖然台灣燈會無法延長，但今年突破過往，藝術燈區的屏安時光、恆春風巢、竹田記事受邀到丹麥哥本哈根展出；點亮屏安、芒果豬、小鎮漫遊國慶花車在暑假期間將前往日本青森縣參加睡魔祭展出。一鹿屏安及和屏共好2座花燈也將前往馬來西亞參加當地燈會展出，要讓台灣花燈創作能在國外舞台再次發光發熱。

主燈巨鮪來富、副燈豐猪爺、點亮屏安、榮獲國際設計大賞提名的海洋之心、國際交流區的海之女神、光耀30大部分作品及休閒座椅等作品，在燈會閉幕後，將永續留置原地成為大鵬灣當地的特色地景。傳燈花燈的麒麟送子、富貴花開、一飛沖天等有7座花燈及許多光環境燈飾都將由屏東市公所典藏，讓各地旅客於燈會結束後到訪屏東，仍可看到各項花燈呈現的另一樣貌。