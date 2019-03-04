首胎高齡產婦已破二成 醫師公會：「適齡生育」很重要

2019-03-04 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



內政部人口統計資料顯示，國人106年平均初婚年齡男性為32.4歲，女性30歲；女性生育第1胎的平均年齡於101年首次突破30大關後仍逐年遞增，106年已至30.8歲。其中年齡為35歲以上者達21.3%，較101年的13.1%又成長了8.2個百分點，顯示國內晚婚與遲育現象愈趨普遍。國民健康署呼籲年輕男女，及早規畫人生大事，婚育要趁早，而有想要二寶的父母，也要及早規畫下一胎，給孩子一個伴。

醫師公會全聯會指出，依據105年出生通報統計年報資料，於105年出生之新生兒約21萬人，其中生母年齡為35歲以上者有5萬7151人，該年齡層產下低出生體重兒（低於2500克）比例達11.2%，較20-34歲的8.6%高，而且產下先天缺陷兒比例為0.4%，死產比例為1.6%，均較20-34歲的0.3%及1.0%高。