首胎高齡產婦已破二成 醫師公會：「適齡生育」很重要
內政部人口統計資料顯示，國人106年平均初婚年齡男性為32.4歲，女性30歲；女性生育第1胎的平均年齡於101年首次突破30大關後仍逐年遞增，106年已至30.8歲。其中年齡為35歲以上者達21.3%，較101年的13.1%又成長了8.2個百分點，顯示國內晚婚與遲育現象愈趨普遍。國民健康署呼籲年輕男女，及早規畫人生大事，婚育要趁早，而有想要二寶的父母，也要及早規畫下一胎，給孩子一個伴。
醫師公會全聯會指出，依據105年出生通報統計年報資料，於105年出生之新生兒約21萬人，其中生母年齡為35歲以上者有5萬7151人，該年齡層產下低出生體重兒（低於2500克）比例達11.2%，較20-34歲的8.6%高，而且產下先天缺陷兒比例為0.4%，死產比例為1.6%，均較20-34歲的0.3%及1.0%高。
全聯會表示，孩子是父母生命的延續，大家都希望自己的孩子能夠健健康康、平平安安的成長茁壯；然而根據醫學研究統計，高齡婦女發生不孕、流產、早產、死產、高血壓、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的風險增加。且隨著準媽媽年齡升高，胎兒低出生體重、染色體異常或發生其他先天缺陷的機率也隨之提升。另外太早懷孕的小媽媽，胎兒發生周產期死亡、出生體重過輕、早產的風險也會增加，因此過早或過晚生育都會影響媽媽和寶寶的健康。
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