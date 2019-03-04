春遊補助惹議 觀光局澄清：旅館星級評鑑非為陸客設立
交通部觀光局春遊補助方案擬加碼補助星級旅館，遭非星級旅館業者批評，星級旅館是針對陸客來台選擇之用，一般旅館參加評選並無太多用處，春遊補助不該以星級旅館為標準。觀光局澄清，星級旅館用意是提升旅館競爭力，不是為了特定旅客所設立，跟陸客無關。
觀光局預定明天公布4月的春遊補助方案，但部長林佳龍日前透露入住星級旅館將有加碼補助，引發非星級旅館業者反彈。旅館商業同業公會全國聯合會理事長今表示，補助應該一視同仁，不應設立不平等條約。且星級旅館是觀光局內部額外設立，針對陸客推出的輔導方案，不見得所有旅宿業都有參加。還說星級評鑑是針對陸客來台，提供陸客選擇之用，現在參加評選也沒有太多用處，為何這波補助要以星級旅館為標準？
觀光局副局長張錫聰表示，業者稱星級旅館為了陸客設立是一場「誤會」，星級旅館主要是希望提升旅館競爭力，為了業者跟消費者所設立的制度。國內外消費者都有判斷旅館或飯店星級的需要，不是星級愈高消費者就愈喜歡。張錫聰說，有些旅客可能想要住一或二星級的平價旅館，這時就要就要讓消費者可以選擇符合住宿需求的價位，藉由評定星等讓他們方便判斷等級，避免訂房前多方打聽，額外浪費搜索成本。
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