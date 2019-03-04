樂桃航空7周年促銷 飛沖繩最低777元明天零時開搶

2019-03-04 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



樂桃航空開航邁向7周年，3月1日在大阪舉辦歡慶7周年記者會，以結婚典禮方式呈現樂桃航空與香草航空的未來整併計畫。樂桃表示，相信不久的未來亞洲的天空將變得更加熱鬧，也推出7周年紀念促銷，台北飛沖繩最低只要777元。

樂桃表示，為了歡慶開航7周年，3月5日台灣時間零時零分起，自3月8日晚上11時59分，樂桃航空官網全航線皆有促銷，最低單程只要新台幣777元，即可由台北（桃園）搭乘樂桃航空飛往沖繩（那霸）。機票適用期間為2019年3月16日至6月30日，適用出發日期、票價依各航線有所不同，敬請留意。

促銷航線包括台北（桃園）—札幌（新千歲）1677元，台北（桃園）—仙台1477元，台北（桃園）—東京（羽田）1577元，台北（桃園）—大阪(關西)1277元，台北（桃園）—沖繩(那霸）777元起，高雄—大阪（關西）1577元，高雄—沖繩（那霸）1277元。