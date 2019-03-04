高鐵指彰雲路段地層下陷趨緩 營運安全無虞
台灣高鐵公司今天表示，自2003年起委託工業技術研究院（工研院）定期辦理沿線地層下陷監測作業，同時持續針對軌道平整度進行檢測。2018年監測報告日前完成，數據顯示四處過往有異常沉陷路段的沉陷幅度均趨緩，且橋墩間角變量發展均在容許範圍內，營運安全無虞。將持續監測，並視需要辦理預防性維護工程，以確保安全。
日前雲林縣府水利處提出去年高鐵沿線地層下陷資料，下陷最嚴重的虎尾、土庫、元長段，平均年下陷速率分別是4、5.6及4.9公分，其中土庫段有小範圍達到6.9公分。
高鐵表示，沿線四處較異常的沉陷路段，包括TK203彰化溪州路段、TK218雲林車站、TK221跨越雲158縣道處及TK224跨越台78縣道處，高鐵表示，根據監測報告上列四處沉陷量逐年遞減，顯示地層下陷防治已初見成效。
高鐵說，地層下陷對高速鐵路最主要的影響，在於差異沉陷所造成的軌道坡度變化，目前測得數據顯示，彰雲路段雖有下陷情況，惟皆屬大面積的均勻沉陷，高鐵橋墩間角變量與軌道平整度均在容許範圍內，營運安全無虞。高鐵2010年曾透過調整盤式支承墊及軌道等方式調整軌道線型，確保軌道平整符合高速鐵路行車標準，之後也將定期進行軌道檢測，並作必要處置，以維護營運及旅客安全。
高鐵說，地層下陷問題屬國家資源與國土保育重要課題，若下陷幅度持續擴大，將廣泛影響人民生活的各個層面。目前行政院相關部會已就地層下陷及水資源分配管理提出多項具體對策，在政府政策領導以及地方政府、民眾的共同配合與支持下，高鐵沿線地層下陷問題才能有效緩解。
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