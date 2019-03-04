高鐵指彰雲路段地層下陷趨緩 營運安全無虞

2019-03-04 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



台灣高鐵公司今天表示，自2003年起委託工業技術研究院（工研院）定期辦理沿線地層下陷監測作業，同時持續針對軌道平整度進行檢測。2018年監測報告日前完成，數據顯示四處過往有異常沉陷路段的沉陷幅度均趨緩，且橋墩間角變量發展均在容許範圍內，營運安全無虞。將持續監測，並視需要辦理預防性維護工程，以確保安全。

日前雲林縣府水利處提出去年高鐵沿線地層下陷資料，下陷最嚴重的虎尾、土庫、元長段，平均年下陷速率分別是4、5.6及4.9公分，其中土庫段有小範圍達到6.9公分。

高鐵表示，沿線四處較異常的沉陷路段，包括TK203彰化溪州路段、TK218雲林車站、TK221跨越雲158縣道處及TK224跨越台78縣道處，高鐵表示，根據監測報告上列四處沉陷量逐年遞減，顯示地層下陷防治已初見成效。

高鐵說，地層下陷對高速鐵路最主要的影響，在於差異沉陷所造成的軌道坡度變化，目前測得數據顯示，彰雲路段雖有下陷情況，惟皆屬大面積的均勻沉陷，高鐵橋墩間角變量與軌道平整度均在容許範圍內，營運安全無虞。高鐵2010年曾透過調整盤式支承墊及軌道等方式調整軌道線型，確保軌道平整符合高速鐵路行車標準，之後也將定期進行軌道檢測，並作必要處置，以維護營運及旅客安全。