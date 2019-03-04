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台鐵資產開發中心成立 傳將空降督導的副局長今未現身

2019-03-04 12:16聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

台鐵局3月1日成立資產開發中心，分成三大業務，包括開發、物業、業務，盼事權統一、提升資產活化效益，透過企業化經營模式增加營收，改善財務結構。外傳台中市交通局長馮輝昇3月4日來台鐵局接任副局長的空缺，並督導資產開發中心業務，台鐵員工對此「空降」任命表達不滿。

馮輝昇今表示，他目前仍在台中市交通局，至於未來會不會到台鐵上班？他只說現在在台中市交通局。

台鐵資產開發中心設置開發、物業、業務三個科，以及總務、主計、政風、人事4個幕僚支援單位，並設置台北、台中、高雄、花蓮4個營業所，辦理不動產開發、都市計畫、市地重畫、都市更新、促參、商場、房地、倉庫、基地臺、停車場、廣告空間、拍攝場地設備等標（出）租業務。

資產開發中心業務分為三大部分，開發科依據都市更新、促參建設等法令辦理不動產開發及車站專用區規畫、公共設施多目標使用申請等業務。物業科辦理土地、房地、倉庫、停車場、行動電話基地台、太陽光電設備空間及Beacon（微定位設備）等租賃、招商及經營管理。業務科辦理車站商場、旅館、辦公室及廣告（車廂、車體、戶外）、拍攝場地及設備出租、機器類出租等租賃規畫、招商及經營管理。

台鐵局表示，成立「資產開發中心」可達成的預期效益，包括促進鐵道運輸與鐵道資產互益共榮，提升資產活化效益，健全財務結構。

台鐵局3月1日成立資產開發中心，右二為台鐵局長張政源。圖／台鐵局提供
台鐵局3月1日成立資產開發中心，右二為台鐵局長張政源。圖／台鐵局提供
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