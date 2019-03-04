加碼補助星級旅館 旅館公會：對83%業者是不平等條約

2019-03-04 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



交通部觀光局預定明天公布4月的春遊補助方案，但部長林佳龍日前透露入住星級旅館將有加碼補助，引發非星級旅館業者反彈。旅館商業同業公會全國聯合會今表示，補助應該一視同仁，不應設立不平等條約，否則恐引發一般旅館業者嚴重抗議，呼籲三思而後行。

旅館商業同業公會全國聯合會理事長張榮南發出新聞稿表示，補助方案應該一視同仁，大家都是合法旅宿、繳得稅也一樣，不應有人多、有人少，提供加碼方案對一般旅館業極度不公平。星級旅館是觀光局內部額外設立，針對陸客推出的輔導方案，不見得所有旅宿業都有參加，而且以前這種評鑑的設立是針對陸客來台，提供陸客選擇之用，現在參加評選也沒有太多用處，為何這波補助要以星級旅館為標準？

張榮南說，星級旅館只占旅館業17%，一項好的政策豈可只圖利特定業者，既然是補助政策就應雨露均霑，業者各憑本事去爭取客源，觀光局的強勢介入恐引發83%一般旅館業者的嚴重抗議，請三思而後行，別再引發民怨。

他說，如果要設立這種不平等條約，倒不如將補助款直接給各地縣政府轉而變成反日租檢舉獎金，打擊非法日租業者。因為非法日租每年吸走旅館業300億元，300億跟500元孰重孰輕一目了然。觀光局之前陸續推出旅館補助方案，如外牆翻新、無障礙空間補助、內室更新補助方案，都是配合星級評鑑執行，目前都已中斷，反而將這些補助轉變為旅遊補助，既是這樣，更不應該設立不平等條約，進而圖利特定業者。