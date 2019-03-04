加碼補助星級旅館 旅館公會：對83%業者是不平等條約
交通部觀光局預定明天公布4月的春遊補助方案，但部長林佳龍日前透露入住星級旅館將有加碼補助，引發非星級旅館業者反彈。旅館商業同業公會全國聯合會今表示，補助應該一視同仁，不應設立不平等條約，否則恐引發一般旅館業者嚴重抗議，呼籲三思而後行。
旅館商業同業公會全國聯合會理事長張榮南發出新聞稿表示，補助方案應該一視同仁，大家都是合法旅宿、繳得稅也一樣，不應有人多、有人少，提供加碼方案對一般旅館業極度不公平。星級旅館是觀光局內部額外設立，針對陸客推出的輔導方案，不見得所有旅宿業都有參加，而且以前這種評鑑的設立是針對陸客來台，提供陸客選擇之用，現在參加評選也沒有太多用處，為何這波補助要以星級旅館為標準？
張榮南說，星級旅館只占旅館業17%，一項好的政策豈可只圖利特定業者，既然是補助政策就應雨露均霑，業者各憑本事去爭取客源，觀光局的強勢介入恐引發83%一般旅館業者的嚴重抗議，請三思而後行，別再引發民怨。
他說，如果要設立這種不平等條約，倒不如將補助款直接給各地縣政府轉而變成反日租檢舉獎金，打擊非法日租業者。因為非法日租每年吸走旅館業300億元，300億跟500元孰重孰輕一目了然。觀光局之前陸續推出旅館補助方案，如外牆翻新、無障礙空間補助、內室更新補助方案，都是配合星級評鑑執行，目前都已中斷，反而將這些補助轉變為旅遊補助，既是這樣，更不應該設立不平等條約，進而圖利特定業者。
他說，交通部會把補助款撥給各地縣政府搭配當地加碼特色旅遊或門票減免，由各地縣政府重新包裝旅遊或路線，如縣市政府資源不足的話，觀光資源或時間無法持續到6月底，會造成縣市業界不公平。
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