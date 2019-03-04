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【即時短評】三波國旅方案變變變 觀光局閉門政策找罵挨

2019-03-04 11:34聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

為挽救低迷已久的國旅市場，交通部觀光局去年開始不斷撒錢補助，但從暖冬、擴大暖冬遊到春遊方案，每次補助方式都一變再變，造成原本該是受惠者的業界滿肚子怒火。究其原因，關鍵在觀光局近年重大方案都是辦公室內少數人閉門決策，方案一端出來才發現脫離現實需求，只好被迫急轉彎，也顯示政策全無中心思想，才會變成輕易說變就變。

去年11月觀光局推出暖冬遊方案，原本僅補助花蓮、台東、高雄及屏東，引發宜蘭強烈反彈，觀光局隨即宣布納入宜蘭，但排除頭城、礁溪、宜蘭市，再度遭立委抗議。觀光局原本堅持不納入三市鎮，後來壓力太大又急轉彎，宣布宜蘭全納入補助。

相同情況又發生在今年1月。擴大暖冬遊方案原本排除台北、桃園和新竹，理由是這三市近年平均住宿率達五成。這種莫名其妙的補助標準，氣得桃園市長鄭文燦飆罵觀光局「豬隊友」，觀光局長周永暉一度說政策宣布了就不會改變，最後依然翻盤，全國適用補助。

觀光局明日就要公布春遊補助內容，這兩天卻依舊強調未定案，甚至今晚還要跟業者座談，可見政策搖擺不定之嚴重；而影響如此大的政策，要到公布前一天才首次找業者討論，更令人瞠目咋舌。交通部官員私下說，這次春遊方案保密到家，只有少數核心人士知道具體內容，但未經多方嚴謹討論的決策，當然招致漫天批判，觀光局應自行收拾承擔後續的負面後座力。

三波國旅補助總經費約30億元，觀光局花人民納稅錢不手軟，至少也要提出專業政策。若自認有理，就應勇敢為自己的政策辯護，而非一變再變企圖討好所有人，否則莫怪被批為政策買票。

交通部長林佳龍日前宣布春遊補助方案，但觀光局隨即指非全貌。本報資料照片
交通部長林佳龍日前宣布春遊補助方案，但觀光局隨即指非全貌。本報資料照片
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暖冬國旅補助新竹

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