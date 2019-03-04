2萬筆資料分析 天蠍座自主健檢比最高

2019-03-04 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



到醫院做健康檢查，是自主性很高的健康管理，台中市澄清醫院統計分析近3年的2萬筆健檢資料與十二星座比對，發現天蠍座做健檢的佔比最高，研判或許這與天蠍座具深謀遠慮、直覺敏銳、執行力強和堅持追求事情真相的特質有關。

分析結果前5名分別是天蠍座、處女座、射手座、天秤座、雙魚座，其中天蠍座大幅領先其他星座。而總體來看，水象星座(天蠍、巨蟹、雙魚)對自我健康重視程度最高，其次是土象星座(金牛、處女、魔羯)、火象星座(牡羊、獅子、射手)，而風象星座(雙子、天秤、水瓶)排名最低。

再進一步統計分析，天蠍座佔9.6％、處女座9％、射手座8.95％、天秤座8.92％、雙魚座8.68％。

澄清醫院柏忕健康管理中心主秘江志明強調，星座對於健檢的數據，只是一個有趣參考值，重點在提醒民眾正視自我身體健康，而現代人對於健檢還是有許多迷思，例如年長者才需要健檢、健檢項目越多越好、健檢是替自己找麻煩等。