2萬筆資料分析 天蠍座自主健檢比最高
到醫院做健康檢查，是自主性很高的健康管理，台中市澄清醫院統計分析近3年的2萬筆健檢資料與十二星座比對，發現天蠍座做健檢的佔比最高，研判或許這與天蠍座具深謀遠慮、直覺敏銳、執行力強和堅持追求事情真相的特質有關。
分析結果前5名分別是天蠍座、處女座、射手座、天秤座、雙魚座，其中天蠍座大幅領先其他星座。而總體來看，水象星座(天蠍、巨蟹、雙魚)對自我健康重視程度最高，其次是土象星座(金牛、處女、魔羯)、火象星座(牡羊、獅子、射手)，而風象星座(雙子、天秤、水瓶)排名最低。
再進一步統計分析，天蠍座佔9.6％、處女座9％、射手座8.95％、天秤座8.92％、雙魚座8.68％。
澄清醫院柏忕健康管理中心主秘江志明強調，星座對於健檢的數據，只是一個有趣參考值，重點在提醒民眾正視自我身體健康，而現代人對於健檢還是有許多迷思，例如年長者才需要健檢、健檢項目越多越好、健檢是替自己找麻煩等。
他提出，所謂預防勝於治療，現在大多疾病都有年輕化的趨勢、文明病問題也越來越多，應該即早透過健檢來了解自身的身體狀況，項目也應隨著年齡、生活習慣、職業、家族史、過往病史等因素來考量規劃，當然也不要害怕發現問題，而是要即早解決問題。
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