拯救受虐兒 醫師提供可高度懷疑的四大兒虐狀況

2019-03-04 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



為積極推動受虐兒防治網，中華民國基層醫療協會扮演橋樑，讓基層診所與相關單位配合兒虐防治，期提高基層醫師的通報意願。兒少中心醫師表示，醫護人員初步可透過四種情形檢視，可高度懷疑兒虐；學校教師與相關人員也可以運用。

林口長庚醫院副院長、兒少保護中心召集人黃璟隆表示，兒虐案件近年有增加趨勢，長庚平均每個月都接獲受虐兒案例，有些受虐小朋友送到醫院時已體無完膚、傷痕累累。

只是，有些狠心虐兒的家長對於醫師的詢問會避重就輕。黃璟隆曾收治過一名七個月大嬰兒，送到醫院時家長僅說因小孩很吵不好睡，因此一直搖嬰兒床想讓嬰兒好睡些，一檢查卻發現腦部有出血，明顯是外力而造成的受虐性腦傷。

另外，黃璟隆也看過一歲大的嬰兒有多根骨頭斷裂，但一歲左右嬰兒幾乎不太會出現骨折情形，明顯是有受虐跡象，因此他們立即通報113及兒少單位介入調查輔導。黃璟隆說，此時跟家長的衝突是免不了的，他們會持續溝通，但不退卻。

處在醫療第一線，真有兒虐情形時是否能當下察覺？黃璟隆說，醫護人員可透過四種情形檢視，身虐：遭身虐兒童大多年紀很小，尚無反抗能力，皮膚上可出現明顯傷痕，尤其有重複、新舊傷痕時更要當心；性虐待：較常發生在青少年時期；精神虐待：小朋友到院時常有恐懼害怕神情、不敢多說話等；疏忽：惡意使小朋友營養不良、身形過瘦，或家長有毒癮等情形成高風險家庭，都可高度懷疑可能有兒虐情形。

黃璟隆強調，兒虐若不早期發現，一定會重複發生，一次比一次嚴重，且家中若有一人被虐，依過去經驗顯示，家中成員有可能連帶被虐。黃璟隆感嘆，關於兒虐，我們做的永遠不夠，只能多細心觀察。