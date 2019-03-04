跳槽轉職變笨？ 小心你得了這種病

2019-03-04 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



轉換跑道薪水多一些，但人好像卻變笨，反應變差。神經內科失智記憶門診發現，過年之後，因職場適應障礙而求診的人數明顯增加，許多上班族跳槽後表現不佳，產生焦慮、煩躁、低落等負面情緒，進而失眠，白天無法集中注意力，表現又更差。

1111進修網針對全台25到45歲青壯上班族進行線上問卷調查，年後不少人轉職，投入新職場，但一時之間無法適應職場，以致壓力沈重，轉換跑道的前三個月身心飽受衝擊。

這現象也反映在神經內科、失智門診。雙和醫院研究副院長、神經內科醫師胡朝榮指出，最近收治不少自覺變笨的上班族，經常忘東忘西，情緒浮躁，焦慮不安，壓力沈重，進一步分析，原因在於更換職場、職務變動而引起的職場適應障礙。

一名任職於知名廣告公司的30多歲男性轉職後工作表現不如預期，一向引以為豪的創意突然熄火，整個人迷糊變笨，擔心自己罹患年輕型失智，認知功能退化，求助於失智記憶門診。

胡朝榮指出，該名患者畢業於名校，學經歷都不錯，自我要求相當高；但年後換了職場，想要有一番作為，卻因此陷入職場適應障礙，頓時之間智商像是打了七八折，忘東忘西，以為大腦出問題。

胡朝榮指出，職場適應障礙屬於心因性，好發於年後職務調整或轉換職場者，因為環境或工作性質的變動，短時間內承受重大壓力，以致於引發短期身心症狀。

胡朝榮說，適度的壓力有助於注意力集中，但長期處於高壓狀態，認知功能與職場表現容易變差，以致表現不佳，晚上睡不好，白天注意力難以集中，產生更大的無力感，進入惡性循環。

胡朝榮提醒上班族，面臨職場壓力時，應該保持良好作息，尋求正確抒壓管道，例如，找朋友聊天、運動。此外，適時補充保健營養補充品，也能有助於情緒穩定，提升工作效率。