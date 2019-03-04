連假空品雙北也淪陷 環團批環保署「佛系應變」

2019-03-04 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



4天連假期間西半部空品差，PM2.5紫爆、空氣品質指標AQI紅通通，昨天連雙北都淪陷。環保署認為空品不好是天氣使然，等降雨空品就變好；但環團認為遇嚴重空汙，政府不能毫無作為，坐等風雨除去汙霾，連應變中心都沒啟動，對空汙「佛系應變」。

環保署副署長蔡鴻德表示，原本上周六預測就知道周日有鋒面到、會下雨，因此覺得不用啟動應變中心，但緊急應變措施都有在做。他說，只要AQI指數超過橘色，就在做緊急應變，包括電廠降載、工地汙染的管制，地方也成立應變中心，針對大型固定汙染源要求減排，這些標準作業程序已經成了例行性的工作，非只有今年才開始。

蔡鴻德表示，根據環保署的判斷，若空汙影響的縣市超過一半以上且持續12個小時以上，就要成立緊急應變中心。他說，這次雖然超過一半以上的縣市空品惡化，也要看有沒有持續，這些減排等應變措施都有持續進行，環保署不是放假就不管，仍有稽查。

主婦聯盟台中分會執委、爭好氣聯盟發起人許心欣說，連假的空品惡化，絕對是本土汙染源，若是境外移入，環保署早就敲鑼打鼓了。她說，這次北部空品惡化，其實只是中南部的空品日常，官方要怎樣從中央到地方都動起來，難道環保署只剩下氣象預報的功能、佛系等待風雨嗎？

許心欣表示，現行的空氣品質惡化緊急防治辦法，法條是「不好看、也不好用」，早就應該檢討。她指出，應該像颱風來臨前成立中央災害應變中心，但這個辦法規定需半數以上縣市紅害，才啟動中央災害應變中心。她認為超過三分之一縣市紅害，就應該啟動；現行辦法也規定PM2.5要達到150才能降載減排，但「70就紫爆了呀！」

根據環保署預報，今天東北季風影響，擴散條件普遍較佳，各地多為「良好」至「普通」等級。依照今天上午監測結果，北部、中部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區多為「普通」等級。