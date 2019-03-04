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老人譫妄症被以為中邪 新研究褪黑激素可預防

2019-03-04 10:22聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

老人常見疾病「急性譫妄」病人會突然對人、時、地有所混淆，情緒激躁不安、幻聽或是幻視、晚上吵鬧白天昏睡等症狀，常被誤以為「中邪」「卡到陰」

中國醫藥大學教授蘇冠賓帶領國際跨院合作團隊，譫妄症預防與治療新發現，研究成果發表在國際知名期刊JAMA Psychiatry。

中國醫藥大學指出，根據最新研究的報告（Pérez-Ros et al. Diseases 2019 Jan 30）譫妄在住院中老人盛行率達27%，加護病房達 35%, 如果使用上呼吸器更高達 80%。譫妄患者死亡率高達20-30%

中國醫藥大學精神醫學教授蘇冠賓主導，結合國際跨院合作團隊研究發現，褪黑激素受體藥物ramelteon對於預防重病患者產生譫妄症有顯著的功效。

研究團隊分析結果顯示，在預防方面可調節生理時鐘的褪黑激素受體藥物ramelteon具顯著效果；在治療方面，haloperidol與lorazepam兩藥物的組合適用於嚴重的急性譫妄症患者，療效相對其他藥物明顯。

蘇冠賓表示，生理時鐘的穩定性是維持大腦意識功能的關鍵，而譫妄患者普遍有生理時鐘失調的情形，因此重症病人若開始出現日夜顛倒、晚上發生意識障礙等狀況，可及早透過褪黑激素受體藥物來預防譫妄的發生。

這項研究由中國醫藥大學醫學院精神醫學教授兼任副院長蘇冠賓、林口長庚復健科吳易澄、高雄文信診所曾秉濤人，與日本國家癌症中心、英國倫敦國王學院與加拿大多倫多大學進行國際跨院合作，對「譫妄症」的所有藥物治療納入研究主題，成果2月27日刊登在國際知名期刊「美國醫學會雜誌—精神病學（JAMA Psychiatry）」專家評論：「可作為未來臨床指引制定之重要根據！」

中國醫藥大學教授蘇冠賓（右四）帶領國際跨院合作團隊，研究譫妄症預防與治療成果發表...
中國醫藥大學教授蘇冠賓（右四）帶領國際跨院合作團隊，研究譫妄症預防與治療成果發表在國際知名期刊。圖/中國醫藥大學提供
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患者中國醫藥大學復健

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