女生如廁後擦拭方向很重要 搞錯小心感染發燒

2019-03-04 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



如廁後，以衛生紙擦拭的方向可能決定妳的健康，婦科醫師發現，受限於公共廁所的空間，許多女生如廁後，不容易正確地由前往後擦拭，以致於增加泌尿道感染風險，有些人甚至反覆感染，痛苦不已。

台安醫院副院長、婦產科醫師陳思銘指出，憋尿是造成泌尿道感染的主因，對於女生來說，更是如此。原因在於女性的會陰部、尿道和肛門距離非常接近，且尿道較男性短，常因長時間憋尿而引發感染。

台北慈濟泌尿科主治醫師羅啟文指出，常見的泌尿道感染症狀為頻尿、尿急、排尿刺痛、排尿灼熱感、血尿、尿有異味、尿液混濁、感覺尿不乾淨、發燒、畏寒以及下腹部脹痛；嚴重時還可能演變成腎盂腎炎、敗血症，最嚴重導致休克，有生命危險。

一名30歲百貨專櫃小姐在過年期間忙於促銷活動，無法即時去廁所而憋尿，也不太敢喝水，不料，隔天就出現排尿刺痛、灼熱感和血尿等症狀，夜間下班時還合併發燒，趕緊至急診報到。

羅啟文表示，該名患者在半年前也曾因泌尿道感染而就醫，尿液檢查結果為反覆性泌尿道感染，經抗生素持續治療，才逐漸好轉。不過，她必須多喝水、勿憋尿，並注意個人衛生習慣，否則日後很可能再度復發。

陳思銘表示，門診觀察越來越多泌尿道感染患者係因如廁後擦錯方向而導致感染，有些人以為只要擦拭乾淨，怎麼擦都可以，而擦出問題。有些人則是因為公共廁所的空間太小，較難正確地由前往後擦拭而染病。如果從後往前擦拭，就可能讓肛門附近細菌跑到尿道，增加感染機率。

根據統計，在24歲前，近三成女性曾經泌尿道感染需要藥物治療，超過一半的女性一生至少會得到一次泌尿道感染。如果半年內兩次或一年內三次，就屬於反覆感染，就需提高警覺，除了就醫，還需養成正確生活型態。

女性減少泌尿道感染七大秘訣

1.每天至少喝2000cc的水，不要憋尿

2.如廁後，使用衛生紙應由前往後擦拭

3.避免穿過緊的內褲或長褲

4.洗澡採淋浴避免泡澡

5.性行為前後應喝水並排空膀胱

6.勤更換內褲、護墊

7.會陰部保持乾燥清潔