防境外生來台遭剝削 教育部設中英越印四語專線

2019-03-04 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



教育部推動擴大招收境外學生，卻傳出有學校透過仲介招生、涉嫌剝削勞工等違法情形，為此，教育部設置中、英、越南、印尼語服務專線0800-789-007，協助及時解答學生問題。

據統計，近年來境外生人數增加迅速，107年大專校院境外學生在台留學或研習人數近12.7萬人，較前一年度增加約9千人。

為關懷在台大專校院就讀境外學生，教育部在民國100年起成立「境外生輔導辦公室」，每年辦理5場次大專校院境外學生輔導人員服務素養培訓研習會，目的即在於協助大專校院建置境外學生服務品質改善機制。

因應境外學生人數逐年快速成長，教育部今年108年起包括建置境外學生專屬網頁及意見信箱、境外學生服務專線電話、跨部會通報網絡平台及辦理境外學生座談會等四大面向。

其中，專屬網頁及意見信箱(www.nisa.moe.gov.tw)於境外生輔導辦公室網站新闢輔導專頁，提供相關法規資訊，在台就讀期間常見問題Q&A及各主管機關或單位諮詢管道，並設置可於線上立即填送意見信箱，由專人回復及協助處理；設置中、英、越南、印尼語服務專線於周一至周五上午9時至下午5時由專人接聽。

教育部也邀集外交部、勞動部、內政部、僑務委員會及境外生辦公室等組成平台並建立輔導通報、協處回應流程相關機制；教育部邀請多個相關單位赴北、中、南、東四地主動訪視僑外生，透過訪視活動，讓僑外生更深入了解與其在台就學期間切身相關的問題。

為提升我國境外學生服務品質並拓展高等教育的輸出，境外學生輔導工作是主要關鍵，教育部期許所有學校與輔導人員繼續努力，提升我國高等教育在國際的能見度及知名度。