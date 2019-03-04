春遊擬加碼補助星級旅館 學者反應兩極

2019-03-04 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



交通部觀光局春遊補助方案擬加碼補助星級旅館，引發兩派業者抗爭。本報資料照片 分享 facebook

交通部觀光局春遊補助方案擬加碼補助星級旅館，引發兩派業者抗爭。有學者認為確實會產生排擠效應，影響非星級旅館的生意，應重新研議；但也有學者說，可鼓勵旅館業者取得星等，改善台灣旅宿環境，不應一味抵制。

高雄餐旅大學副校長劉喜臨表示，若春遊方案只有補助星級旅館業者才有疑義，也無法達到產業升級的效果，但這次春遊方案所有合法旅宿業者都可以獲得補助，觀光局藉此推動星級旅館主要目的是提升旅宿品質，是正確的做法。

劉喜臨說，春遊補助也沒有「獨厚」星級旅館的問題，因為每個業者都可以申請成為星級旅館，且星級旅館有五個評定星等，並非規定旅館必須豪華才可以加入。

劉喜臨說，有些業者以為星級旅館評鑑複雜，因此抗拒加入，若是這樣應跟觀光局討論修訂制度，而非一味抵制春遊補助。也有業者認為加入星級旅館沒好處，但這次的春遊加碼補助就是好處，可鼓勵旅宿業者取得星等。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，星級旅館若加碼補助，很多民眾將轉而入住星級旅館，會造成排擠效應，確實不妥。

黃正聰說，觀光局一直在推動星級旅館，但過去已經投入很多資源協助及輔導業者成為星級旅館，甚至還有獨立行銷活動，這次再用春遊補助這麼大量的資源獨厚一個群體，有些太過偏重。

黃正聰說，觀光局以前會告知旅宿業者，參加或不參加星級旅館會有哪些資源上的差異，業者可以自行選擇，但這次春遊加碼補助已脫離過去預告的差異範圍，且差異實在太大，已引起業者反彈，值得重新商議。