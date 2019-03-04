獨╱一般旅館業者反彈 林佳龍星級旅館加碼補助恐生變

2019-03-04 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



交通部長林佳龍日前表示，春遊方案每人住宿可補助500元，但入住星級旅館可再額外加碼500元，引發非星級旅館業者抗議。圖╱本報資料照片 分享 facebook

交通部觀光局四月將推春遊補助，明天正式公布內容。交通部長林佳龍日前表示，春遊方案每人住宿可補助500元，但入住星級旅館可再額外加碼500元，引發非星級旅館業者抗議。據了解，林佳龍已要求重新研究，春遊方案恐再生變。

旅館商業同業公會全國聯合會理事長張榮南說，全台約有460家星級旅館，只占全體旅館一至二成，春遊補助不該圖利或獨厚少數業者。一般旅館若僅補助500元，星級旅館卻可補助1000元，將造成排擠效應，害一般旅館沒人住，不但擾民，更撕裂台灣觀光產業。

觀光局參考美國AAA評鑑制度，辦理星級旅館評鑑近10年，盼提升旅館服務水準。張榮南說，不反對觀光局推廣星級旅館，但「輔導歸輔導、補助歸補助」，觀光局應該用其他政策鼓勵業者申請成為星級旅館，而非跟補助方案混為一談。

據了解，旅宿業界反彈聲浪太大，林佳龍已要求重新研究方案。對此，觀光局長周永暉並未否認，僅強調未定案，將加強溝通，今晚會與業者座談討論。張榮南說，業者今晚將當面表達反對意見，觀光局若一意孤行，將開記者會持續抗議。

不過星級旅館業者認為加碼並無不妥，台灣星級旅館協會理事長莊秀石說，提升旅館服務品質是觀光局多年來努力目標，而提升品質的關鍵就在評定星級旅館，星級旅館定期評鑑十分嚴格，業者因此也付出很多心力，加碼很合理。

莊秀石說，每間旅館都可以申請星級旅館，且星級旅館從一星級到五星級都有，即使是一星級的平價旅館也能獲得春遊加碼補助，沒有不公平之處，當初自己放棄成為星級旅館的業者，沒有理由反對這次的春遊方案。