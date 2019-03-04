高鐵TGo會員好康享不完 新增點數兌換高鐵假期

2019-03-04 09:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台灣高鐵TGo會員權益大升級，好康享不完。即日起，TGo會員點數將可折抵「高鐵假期」行程款項；會員購買4至6月高鐵假期「IHG洲際酒店集團」旗下五家飯店專屬行程，可享優惠價及贈禮。此外，TGo會員4至6月每月可享指定車次八五折優惠車票乙張，每週適用班次超過300班；會員於3月5日至6月25日期間的週二搭乘高鐵，再加碼贈送20%點數。歡迎TGo會員踴躍累積點數、享受多重優惠，尚未成為TGo會員的民眾，現在就加入，開始累積您的美好旅程。

高鐵公司表示，TGo會員累積的點數除可兌換車票或折抵票款，即日起於「高鐵假期」網站訂購行程，更可用點數折抵行程款項，點數使用的範圍更廣。高鐵公司提供500點折抵100元、1,000點折抵200元、1,500點折抵300元三種選項，所有「高鐵假期」行程均可折抵，「搭高鐵．遊台灣」最高再省300元，超值優惠的「高鐵假期」，是您國內旅遊的最佳選擇。

此外，高鐵公司與全球十大知名酒店集團之一的「IHG洲際酒店集團」合作，規劃TGo會員專屬的優惠方案，精選五條高鐵假期二日自由行行程，搭配住宿洲際酒店集團旗下的台南大員皇冠假日酒店、高雄英迪格酒店、新竹英迪格酒店、台中公園智選假日飯店或桃園智選假日飯店，除可以市場最低價享受優質飯店服務外，再贈當地行程體驗或DIY活動，僅限TGo會員獨享。

以入住五星級台南大員皇冠假日酒店為例，台北出發每人只要3,890元，高鐵、住宿、接駁、早餐一次搞定，再贈古蹟門票。TGo會員即日起可於「高鐵假期」網站訂購行程，入住日期自4月1日起至6月30日，敬請TGo會員把握時機享受專屬優惠。

除會員專屬的高鐵假期優惠行程，TGo會員於4月1日至6月30日（疏運期間不適用），更可享每月乙張指定車次八五折優惠，每週適用車次達323班次，4月1日起之車票3月5日起即可預購；另外，TGo會員於3月5日至6月25日間之週二搭乘高鐵，點數加贈20%，共計17個週二，當日搭乘均可獲得點數加碼。未來，高鐵公司也將針對TGo會員持續推出多樣化優惠活動，回饋會員對高鐵公司的支持。

高鐵公司表示，TGo會員購票乘車，凡進出站記錄完整且無退票記錄之車票均可累積點數，每消費20元即可累積1點，各票種均可累積；每會員帳號一日累積點數上限1,500點，當年度累積之點數須於次年度之12月31日（含）前使用完畢，逾期點數將歸零。除紅利點數外，TGo會員還可享受會員生日禮、高鐵列車販售商品九五折優惠、嚴選店家優惠等會員專屬好康。